Potrivit unui sondaj IMAS

Mihai Daraban - primul iîntre adversarii lui Mazăre la Primărie

Potrivit unui sondaj de opinie realizat de IMAS pentru CCINA Constanța, în perioada 19 iunie 2006 - 17 iulie 2007, în municipiul Constanța, pe un eșantion de 820 persoane, Radu Mazăre ar câștiga un nou mandat de primar încă din primul tur, cu aproape 65% din voturi. Este urmat, la mare distanță, de Mihai Daraban cu 3%, Laurențiu Mironescu - 0,5% și Victor Manea - 0,3%. De asemenea, Radu Mazăre este personalitatea publică locală în care au încredere cei mai mulți dintre respondenți (76% au foarte multă sau destul de multă încredere). Este urmat de Mihai Daraban (17%) și Laurențiu Mironescu (7%). Victor Manea obține un procent de 2%. Cele mai importante calități pentru un viitor primar al Municipiului Constanța (luând în considerare atât prima cât și a doua mențiune a respondenților) sunt: bun gospodar (67%), cinstit (39%), apropiat de oameni (23%) și hotărât (20%). Dintre cele patru persoane care fac obiectul întrebării următoare (Radu Mazăre, Mihai Daraban, Lau-rențiu Mironescu și Victor Ma-nea), cel care este considerat de către cei mai mulți că îndeplinește aceste calități este Radu Mazăre. Este urmat de Mihai Daraban, apoi de Laurențiu Mironescu și Victor Manea. Calitatea pentru care Radu Mazăre obține cele mai multe procente este „Bun gospodar” (85%), iar calitatea-cheie a lui Mihai Daraban reiese a fi experiența de conducere (12%). La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primărie, dvs. v-ați prezenta la vot?”, 96% s-ar prezenta probabil sau sigur, în timp ce 3% sigur nu s-ar prezenta iar 1% nu știu. În eventualitatea prezentării la vot pentru Primărie, 65% dintre cei care este posibil să se prezinte ar vota pentru Radu Mazăre, 3% pentru Mihai Daraban. Laurențiu Mironescu și Victor Manea obțin fiecare un procent sub 1% (0.5%, respectiv 0.3%). Pentru consilierii locali, dintre cei care este posibil să se prezinte la vot, procentul celor care ar vota pentru lista PSD este de 24.2%, pentru PD este de 20.5%, iar PNL și PLD se plasează pe următoarele locuri cu 5.8%, respectiv 4.3%. La întrebarea „Cât de mulțumit sunteți în general de ceea ce s-a realizat în Municipiul Constanța în ultimii 4 ani?” 18% au răspuns „Foarte mulțumit” și 64% „Mulțumit”, totalizând 80%. Un procent similar este dat la întrebarea următoare de cei mulțumiți de actitatea primarului Radu Mazăre - 83% (27% sunt foarte mulțumiți și 56% mulțumiți). Primăria Orașului este instituția de care s-au declarat mulțumiți cei mai mulți dintre respondenți (73% mulțumiți sau foarte mulțumiți). Urmează Președintele cu 54%, Consiliul Local la Orașului cu 52% și Consiliul Județean cu 50%. CCINA obține 27% de mulțumiți și foarte mulțumiți la această întrebare. Marja de eroare a studiului este de plus, minus 3,4%. 