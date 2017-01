Midiile pot strânge toţi poluanţii din apa în care trăiesc

Midiile pot strânge toți poluanții din apa în care trăiesc

Marea ne alintă cu delicatese. Recunoscute încă din antichitate pentru calitățile sale afrodisiace, fructele de mare au un conținut bogat de minerale și vitamine. Din meniul multor constănțeni și nu numai, fructele de mare au început să fie nelipsite. Simion Nicolaev, directorul Institutului de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" Constanța, avertizează însă populația că fructele de mare, în special midiile, dacă sunt culese din zone poluate, reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea noastră. Midiile, spune Simion Nicolaev, au capacitatea de a filtra, odată cu elementele de hrană, de a reține și concentra în organismul lor și poluanții din mediul marin. Cei mai periculoși poluanți care ajung în carnea moluștelor sunt metalele grele, pesticidele și bacteriile. Astfel, concentrația de poluanți din corpul midiilor poate fi mai mare de 10.000 de ori decât cea din mediul în care trăiesc. Directorul institutului „Grigore Antipa" ne-a spus că țara noastră a delimitat cinci zone pretabile creșterii și exploatării midiilor conform unei directive europene. Locațiile sunt de-a lungul litoralului, evitându-se porturile, adică zonele poluate. Zonele în care se pot culege midiile sunt situate în dreptul localității Sulina – Sfântu Gheorghe, între Sfântu Gheorghe și Capu Midia, lângă orașul Constanța și două în sudul litoralului, la Mangalia. Institutul „Grigore Antipa" efectuează teste ale apei și sedimentelor din aceste locații de cel puțin patru ori pe an. „Vara, în timpul expedițiilor, analizele se fac mai des", spune Simion Nicolaev. Analizele efectuate au stabilit că midiile recoltate nu prezintă probleme din punct de vedere al poluanților marini. În prezent, o singură firmă exploa-tează legal moluștele marine. Este vorba de SC Maricultura SRL. Au fost perioade când producția de moluște era de trei tone pe an. Cei care doresc să exploateze midii dintr-o anume locație trebuie să obțină un aviz de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.