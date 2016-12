Microsoft renunţă la sistemul DRM din Xbox One

Microsoft renunță la sistemul DRM din Xbox One

Marţi, 25 Iunie 2013

După un E3 2013 dominat de către cei de la Sony și al lor PlayStation 4 (dacă ar fi să ne luăm după răspunsul venit dinspre gameri și analiști), se poate spune că Microsoft a intrat in panică, făcând probabil cel mai disperat pas de la anunțarea consolei Xbox One: prin vocea lui Don Mattrick (președintele diviziei Interactive Entertainment Business), gigantul din Redmond a anunțat că renunță la tot sistemul DRM (digital rights management) gândit inițial pentru Xbox One.Astfel, Microsoft renunță la ideea de a face verificări online la fiecare 24 de ore, precum și la obligativitatea atașării unui joc retail de contul de Xbox Live. Se revine astfel la politica „clasică”, folosită și de Xbox 360 (precum și de viitorul PlayStation 4): jocurile retail de Xbox One vor putea fi împrumutate, vândute la mâna a doua sau oferite cadou fără nici un fel de restricții suplimentare. De asemenea, jucătorii vor avea și alternativa de a cumpăra jocurile în regim digital, de pe Xbox Live, în acest caz acestea atașându-se de contul de Xbox Live.Nu în ultimul rând, Xbox One a fost transformată într-o consolă region free, renunțându-se la restricțiile aplicate în funcție de regiunile geografice unde va fi comercializată noua consolă Microsoft. Pentru a beneficia de eliminarea tuturor restricțiilor DRM anunțate inițial, viitorii deținători de Xbox One vor fi nevoiți să se conecteze la internet o singura dată, pentru a descarcă un update; odată încheiat acest proces, conectarea online a consolei Xbox One nu va mai fi necesară.