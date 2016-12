Michael Bolton a descoperit Constanţa pe Google

Michael Bolton a descoperit Constanța pe Google

Dacă la această oră vorbim la trecut despre faptul că Michael Bolton (57 ani) A FOST la Constanța, aceasta nu înseamnă că trecem sub tăcere conferința de presă de dinaintea concertului de vineri seară și la care a participat și o admiratoare sosită tocmai din Finlanda. De șapte săptămâni, artistul, împreună cu cei 25 de membri din staff-ul său, colindă lumea cu turneul de promovare a albumului „One World One Love”: Londra, Singapore, Chicago, Australia, Japonia, China, Amster-dam, Paris, Londra, Los Angeles, New York… La ora la care citiți aceste rânduri se află probabil deja în Italia, după care se va întoarce acasă, în Los Angeles. Bolton este de părere că cele mai de succes melodii trebuie interpretate în fața publicului care te apreciază ca artist și care cântă odată cu tine. „De exemplu, în China au luat microfonul și am cântat împreună «How am I suposed to live without you» sau «When a man loves a woman». Și am rămas impresionat de sensibilitatea lor, chiar până la lacrimi. Din experiența mea consider că în astfel de turnee e de preferat să promovezi melodiile care te-au consacrat și pe care fanii tăi le știu, decât să riști melodii noi, care poate că încă n-au ajuns să fie fredonate”. A declarat că o altă latură a comunicării sale cu fanii este pe blog, unde discută despre viața lui personală, la ce mai lucrează, pe unde mai pleacă în concert, despre melodiile care le plac. De la Frank Sinatra a reținut că un cântăreț nu este cu adevărat „mare” fără o melodie foarte valoroasă: „În articolele pe care le-am citit despre el, regăseam mereu întrebarea adresată compozitorilor: «Ce mai aveți pentru mine?». Consider compoziția sângele industriei muzicale”. Întrebat ce cunoaște despre Constanța, a mărturisit că nu știe destul încă, dar e convins că a fost invitat pentru că merită: „Mereu spun staff-ului meu că îmi doresc să cunosc mai mulți oameni, să merg în locuri noi, pentru că îmi doresc să fiu iubit peste ani ca artist, nu pentru un nou cântec. Iar asta presupune să fii înconjurat de oamenii care trebuie. Când am fost invitat să revin a cincea oară în România, eram conștient că este o călătorie lungă pentru mine, dar și că vor fi foarte mulți fani care îmi cunosc muzica. Revenind la Constanța, recunosc că am căutat pe Google și am aflat că aceasta este la Marea Neagră și că este o foarte frumoasă locație pentru concert”. Ne-a mai povestit despre surprinzătoarea întâlnire cu foarte tânăra compozitoare Lady Gaga, cea împreună cu care a realizat melodia „Murder my Heart”, titlul concertului de la Constanța, și care la doar 24 este faimoasă. „O ador ca artistă, dar mai ales îi respect efortul de a fi undeva acolo sus. Mă uitam la ea și vedeam o Madonna în tinerețe. La 24 de ani eu nu aveam un hit și de aceea ador la ea nevoia de perfecționism… Gaga is a great singer live!”. În încheierea întâlnirii, reprezentanta Universal Studio Romania i-a acordat discul de aur pentru record de vânzări.