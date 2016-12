Metode rapide şi ieftine pentru redecorat casa

Metode rapide și ieftine pentru redecorat casa

Ştire online publicată Vineri, 15 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu prea ai bani, dar ți-ai dori enorm să redecorezi casa, pentru a-ți ridica moralul și a te simți mai bine în pielea ta. Iată câteva soluții de redecorate rapide și ieftine, recomandate de Click pentru femei:Nu ai bani pentru mobilă nouăSufrageria ta are pereții sufocați cu mobilier masiv și vechi, iar fotoliile parcă fac parte din ziduri și camera are una spect obosit? Mută câteva obiecte de mobilier (o măsuță și fotoliile, sau o canapea) în mijlocul camerei. Nu te gândi că spațiul va părea mai mic. De fapt, o reorganizare a mobilierului vechi poate da prospețime camerei și pereții liberi vor da impresia de spațiu mai mare.Camera pare sterilăDacă ai impresia că ai mobilat casa prea minimalist și simți nevoia de niște accesorii sau detalii care să coloreze încăperea și să-i dea personalitate, nu este nevoie să dai un salariu pe decorațiuni. Poți umple vaze transparente ieftine cu flori și fructe, sau amestecuri de potpourri făcute în casă, din plante aromate uscate și coji de portocală.Dormitor plictisitorAi vrea să ai un dormitor mai intim, dar nu ai bani suficienți. Cumpără niște metraj de triplu voal sau un alt material diafan și leagă un fel de "eșarfe" dinspre lustră, spre pereți. Alege culori intense, cum ar fi violet, roșu și portocaliu. Astfel, vei crea un sanctuar al iubirii cu bani puțini și ușor de curățat.Lustră demodatăPoți încerca o soluție DIY ingenioasă și care va schimba aerul în întreaga încăpere. Găsește o vopsea pentru sticlă, care să nu reacționeze la căldură intensă și vopsește candelabrul cu un strat subțire. Lumina va avea o tentă colorată și candelabrul va părea mai modern ca niciodată.Nu-ți permiți o zugrăveală nouăVopseaua e scumpă, muncitorii cer și ei bani de manoperă. În loc să te apuci de zugrăvit, mai bine cumpără niște tablouri haioase sau doar niște rame colorate și pune imagini care vă binedispun. Chiar dacă vopseaua s-a cojit, sau pereții sunt cam murdari, tablourile vor distrage atenția de la zugrăveala veche și vă puteți strânge bani pentru anul viitor.