Metode ingenioase de a câştiga bani

Metode ingenioase de a câștiga bani

Ştire online publicată Vineri, 14 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Modalități mai puțin obișnuite de a face bani în ziua de azi se găsesc: de la agenți imobiliari virtuali, la vânzători de pământ irlandez pentru aruncat pe sicriu, sau publicitate și reclame pe propria față, oamenii au devenit tot mai ingenioși când vine vorba de făcut bani. Iată câteva idei de-a dreptul ciudate, care au avut un succes nebun și au adus bani proprietarilor, citate de Unica.ro:Ați fi uimiți să aflați câtă lume este prea leneșă pentru a-și aminti să-și cumpere ciorapi din când în când. Samuel Liechti, din Elveția, a găsit o soluție pentru oamenii care uită să-și cumpere șosete la timp și rămân cu ele rupte sau fără șosete curate. Compania lui vinde... abonamente pentru șosete, adică încasează anual de la fiecare abonat suma de 89 de dolari și se angajează să trimită 9 perechi de șosete la adresa stabilită, pe tot parcursul anului. Elvețianul are deja peste 60.000 de abonați fideli în peste 74 de țări, dar și-a extins afacerea și la lenjerie intimă și cămăși bărbătești.Anshe Chung, avatarul lui Ailin Graef din lumea virtuală Second Life este primul personaj virtual care a ajuns milionar în urma afacerilor virtuale. Cu alte cuvinte, personajul jucat de Ailin Graef, o profesoară de școală generală a devenit agent imobiliar de succes în jocul/lumea virtuală Second Life. Din afacerile pe care le are în lumea virtuală, femeia câștigă până la 150.000 dolari anual, deoarece moneda din joc, dolarul Linden se poate schimba în dolari adevărați, la un anumit curs stabilit de creatorii jocului.