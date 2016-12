Metode de a întări imunitatea bebeluşului tău

Metode de a întări imunitatea bebelușului tău

În sezonul rece, virozele afectează foarte mulți copii, iar unii părinții preferă să îi țină pe cei mici în casă, în speranța de a-i proteja de microbi. Soluția nu este deloc una strălucită, deoarece organismul are nevoie de mișcare în aer liber pentru a oxigena celulele. Cea mai bună metodă de a preveni orice fel de infecții de sezon este construirea unui sistem imunitar puternic pentru copilul tău.În primele șase luni de viață nou-născutul are imunitate de la mamă, dobândită cât timp a fost în pântec, iar bebelușii hrăniți cu lapte matern primesc în continuare protecție imunitară de la mamă.În cazul în care alăptarea nu este posibilă, nou-născuții mai mici de șase luni trebuie să consume cât mai multă vitamina C, de preferat în soluție concentrată. De asemenea, sunt indicate și vaccinurile din schema națională, dar și cele opționale.Pentru copiii mai mari de șase luni, este indicat vaccinul antigripal, vitamina C naturală și siropurile pe bază de plante recomandate de medicul homeopat.