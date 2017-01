Meşterii populari expun pe faleza de la Cazino

17-22 august - ediția a IX-a a unui târg cu mare căutare

Meșterii populari expun pe faleza de la Cazino

Una dintre cele mai așteptate manifestări culturale ale acestui sezon estival - Târgul meșterilor populari din România, aflat la ediția a IX-a, se va desfășura și anul acesta în spațiul generos de pe faleza din fața Cazinoului din Mamaia, în perioada 17-22 august. Important prin numărul mare de familii de meșteri - bu-nici, părinți, copii și chiar nepoți, ce și-au confirmat participarea, evenimentul se adresează în special acelora care practică meșteșugul artistic. Alături de olarii români, care vin din centre de ceramică precum Horezu, Vlădești (Vâlcea), Marginea (Suceava), Baia Mare (Maramureș), participă și ceramiști din cunoscutul centru unguresc de ceramică de la Corund (Harghita). Pe lângă meșteri renumiți în prelucrarea artistică a lemnului din Maramureș, Vrancea, Neamț, Dâmbovița, sunt prezenți la târg și meșteri din Bucovina care încondeiază ouă. Vor fi prezenți la tîrg pentru prima dată, căldărari și argintari romi din zona Sibiului. Ca dovadă a succesului de care se bucură, marea majoritate a celor care participă la târg reușesc să comercializeze toate produsele cu care vin. De altfel, Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară, ne declara că se primesc telefoane la sediul muzeului, de la constănțeni, cu două-trei luni înainte de organizarea Târgului, oamenii fiind interesați de momentul exact al desfășurării acestuia. Considerat de către specialiști cel mai curat târg, pentru că aici nu au acces alte persoane care consideră doar că preiau ceva din tradiția artei populare, evenimentul reușește să se opună ofensivei kitch-ului prin bogata ofertă culturală autentică. „Am reușit să aducem la Constanța principalii reprezentanți ai meșteșugurilor populare din România din toate domeniile. Față de alte târguri de gen organizate în țară, aici vin doar cei care sunt continuatori ai unei tradiții din zone și centre vestite, pentru că ne dorim să mergem pe linia învierii meșteșugurilor artistice. La Mamaia nu-i putem aduce decât pe cei care creează lucruri și obiecte și pentru partea frumoasă a lor”, declara Maria Magiru. O reînviere a unui mini-sat tradițional Este recunoscut faptul că succesul acestui târg se datorează și locației acestuia. Dacă până la a treia ediție, el s-a desfășurat în curtea din fața Muzeului de Artă Populară, unde nu puteau fi găzduiți decât cel mult 30-40 de meșteri, în momentul în care Primăria a oferit spațiul generos din stațiunea Mamaia, de la Cazinou, numărul meșterilor invitați a crescut de la an la an, ajungând anul acesta la impresionanta cifră de 200 de familii de meșteri. Așa încât perla rivierei noastre se transformă, pentru cinci zile, într-o oază a spiritualității românești, în care toată lumea poposește cu sufletul deschis, unde-i găsesc pe meșterii populari cu care se conversează îndelung. Iar organizatorii sunt încântați că pot oferi românilor și străinilor această bucurie care vine din tradiția satului românesc.Una dintre cele mai așteptate manifestări culturale ale acestui sezon estival - Târgul meșterilor populari din România, aflat la ediția a IX-a, se va desfășura și anul acesta în spațiul generos de pe faleza din fața Cazinoului din Mamaia, în perioada 17-22 august. Important prin numărul mare de familii de meșteri - bu-nici, părinți, copii și chiar nepoți, ce și-au confirmat participarea, evenimentul se adresează în special acelora care practică meșteșugul artistic. Alături de olarii români, care vin din centre de ceramică precum Horezu, Vlădești (Vâlcea), Marginea (Suceava), Baia Mare (Maramureș), participă și ceramiști din cunoscutul centru unguresc de ceramică de la Corund (Harghita). Pe lângă meșteri renumiți în prelucrarea artistică a lemnului din Maramureș, Vrancea, Neamț, Dâmbovița, sunt prezenți la târg și meșteri din Bucovina care încondeiază ouă. Vor fi prezenți la tîrg pentru prima dată, căldărari și argintari romi din zona Sibiului. Ca dovadă a succesului de care se bucură, marea majoritate a celor care participă la târg reușesc să comercializeze toate produsele cu care vin. De altfel, Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară, ne declara că se primesc telefoane la sediul muzeului, de la constănțeni, cu două-trei luni înainte de organizarea Târgului, oamenii fiind interesați de momentul exact al desfășurării acestuia. Considerat de către specialiști cel mai curat târg, pentru că aici nu au acces alte persoane care consideră doar că preiau ceva din tradiția artei populare, evenimentul reușește să se opună ofensivei kitch-ului prin bogata ofertă culturală autentică. „Am reușit să aducem la Constanța principalii reprezentanți ai meșteșugurilor populare din România din toate domeniile. Față de alte târguri de gen organizate în țară, aici vin doar cei care sunt continuatori ai unei tradiții din zone și centre vestite, pentru că ne dorim să mergem pe linia învierii meșteșugurilor artistice. La Mamaia nu-i putem aduce decât pe cei care creează lucruri și obiecte și pentru partea frumoasă a lor”, declara Maria Magiru. O reînviere a unui mini-sat tradițional Este recunoscut faptul că succesul acestui târg se datorează și locației acestuia. Dacă până la a treia ediție, el s-a desfășurat în curtea din fața Muzeului de Artă Populară, unde nu puteau fi găzduiți decât cel mult 30-40 de meșteri, în momentul în care Primăria a oferit spațiul generos din stațiunea Mamaia, de la Cazinou, numărul meșterilor invitați a crescut de la an la an, ajungând anul acesta la impresionanta cifră de 200 de familii de meșteri. Așa încât perla rivierei noastre se transformă, pentru cinci zile, într-o oază a spiritualității românești, în care toată lumea poposește cu sufletul deschis, unde-i găsesc pe meșterii populari cu care se conversează îndelung. Iar organizatorii sunt încântați că pot oferi românilor și străinilor această bucurie care vine din tradiția satului românesc.