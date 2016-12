Mercedes, vânzări record în 2013

Ştire online publicată Marţi, 14 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Constructorul auto german Mercedes-Benz a anunțat că în 2013 vânzările sale au crescut cu 10,7% până la o cifră record de 1,46 milioane de vehicule, recuperând decalajul care îl separă de rivalul Audi, al doilea mare producător mondial de automobile de lux, transmite Bloomberg. „Ne uităm în urmă la cel mai bun an pentru brandul Mercedes-Benz în condițiile în care am depășit vânzările din anul precedent cu peste zece procente. Strategia noastră de creștere funcționează având în vedere creșterea cotei de piață în Europa și SUA și creșterea cu două cifre a vânzărilor în China”, a declarat directorul general de la Daimler, Dieter Zetsche. Anul trecut vânzările Mercedes-Benz au crescut pe toate continentele, în special în SUA, cea mai mare piață a sa, unde a înregistrat o creștere de 14% până la 312.534 vehicule. De asemenea, Mercedes-Benz a livrat 218.045 vehicule în China, în creștere cu 11,1% comparativ cu 2012. În plus, în pofida mediului dificil de anul trecut, Mercedes-Benz a reușit să câștige noi clienți în Europa. Constructorul german a vândut 660.566 vehicule în Europa, cu 5,9% mai mult decât în 2012. Creșterea vânzărilor cu 10,7% înregistrată de Mercedes-Benz a permis companiei să reducă decalajul care o separă de Audi, divizie a Volkswagen, care în 2013 a vândut 1,58 milioane vehicule, în creștere cu 8,3% comparativ cu 2012. Diferența dintre cele două firme s-a redus anul trecut la apro-ximativ 113.800 vehicule de la 135.026 vehicule în 2012.