Mercedes-Benz SLK AMG se va lansa in toamna

Ştire online publicată Joi, 21 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La Salonul Auto de la Frankfurt din toamna, Mercedes-Benz va lansa oficial versiunea AMG pentru micul SLK. Modelul va primi un motor nou V8, cu 416 CP, de 5.5 litri. Totusi, SLK va ramane in spatiul lui de joaca si nu le va da batai de cap fratilor mai mari, printre care se afla si SL.Mercedes-Benz SLK AMG va incerca sa demonstreze ca nu a lipsit de la lectiile despre protectia mediului, pentru ca emisiile de dioxid de carbon nu vor depasi valoarea de 200 g/km. Daca piciorul care apasa acceleratia va fi mai linistit, masina va consuma cu 30% mai putin spre deosebire de generatia pe care o va inlocui.O imbunatatire care va avea o contributie importanta pentru eficientizarea consumului o reprezinta noua tehnologie de dezactivare a unor cilindri. Astfel, masina va fi capabila sa se deplaseze la viteze mai mici utilizand doar patru cilindri din opt. In plus, sistemul de evacuare sport se va ''deschide'' progresiv, in functie de apasarea pedalei de acceleratie.