Mentalitate de vedetă, când vrei să slăbeşti

Mentalitate de vedetă, când vrei să slăbești

Ştire online publicată Marţi, 27 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Oprah Winfrey este una dintre cele mai populare prezentatoare din lume, iar problemele pe care le-a avut din cauza greutății le-a împărtășit de fiecare dată cu fanii săi, scrie one.ro.La vârsta de 63 de ani, vedeta americană a reușit să slăbească 20 de kilograme într-un mod foarte simplu.„La 90 de kilograme mă simțeam OK. Nu am fost niciodată la acel nivel. La 86 de kilograme, eram în continuare OK. Îmi spuneam că dacă nu mai slăbesc, este la fel de bine. Plinătatea vieții, plinătatea existenței, autoacceptarea sunt lucruri pe care nu le-am mai făcut până acum. Întotdeauna am fost învinsă pentru că eram legată de un număr”, a declarat Oprah Winfrey, pentru o publicație americană.„Atunci când începeam să slăbesc, mă gândeam că o să slăbesc o măsură la rochie, să pot participa la un eveniment ori să îi fac pe ceilalți să mă placă. De această dată, mi-am schimbat intențiile și mi-am zis că tot ce vreau să fac este să fiu cât mai sănătoasă, fizic, emoțional și spiritual. Astfel, acest proces a funcționat pentru mine. A fost mai ușor, căci intențiile mele erau mult mai clare”, a mai spus vedeta.