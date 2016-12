Menstruaţia între mit şi realitate

Menstruația între mit și realitate

Întrebările legate de ce au sau nu au voie să facă femeile în timpul menstruației sunt extrem de multe și de diverse. Cât este mit și cât este realitate, ne lămuresc specialiștii:1.Nu trebuie consumate lactatele în timpul menstruației - mit: Consumul alimentelor bogate în calciu, cum sunt produsele lactate și băuturile pe bază de soia, atenuează sindromul premenstrual.2. Sucul de merișor diminuează stresul cauzat de sindromul premenstrual - adevarat: sucul de merișor este bogat în vitamina C care are efecte calmante. Sucul de căpșuni are același efect.3. Apa previne balonarea- adevărat: hidratarea în timpul menstruației previne balonarea. Sursa anticonceptionale.ro