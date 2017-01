Meniul copilului: nu-i da ce mănânci tu!

Ştire online publicată Marţi, 28 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ai mânca la orice oră cartofi prăjiți, șnițele sau clătite? Nu-l îmbia pe prichindel, nici măcar din când în când, cu astfel de mâncăruri pe cât de gustoase, pe atât de nesănătoase! Gustul se învață de mic, așa că profită: puiul tău n-are cum să poftească la alte arome în afară de cele pe care i le pui pe tavă chiar tu.Chiar dacă toți membrii familiei sunt carnivori convinși, copilul poate fi atras, surprinzător, de… crudități. În loc să presupui că-ți seamănă leit și că n-are rost să încerci să-i dai să mănânce legume, încearcă-ți norocul! Gătește-i broccoli, ciuperci, conopidă, dovlecel, cartofi, morcovi, pește, fructe de mare și, chiar dacă la început n-o să fie încântat, o să se obișnuiască.Un NU hotărâtNu-i un capăt de țară dacă tu te abați din când în când de la regimul dietetic, însă obiceiurile culinare greșite sunt cu atât mai dăunătoare în copilărie, când se pun bazele unei sănătăți de fier. Ai grijă să gătești fără prea multă sare, zahăr, ulei sau margarină și ferește-l cât poți de grupele de alimente următoare:Mezeluri: E bine să le excluzi din meniu indiferent ce vârstă ai avea! Parizerul, crenvurștii, brânza topită sau altele asemenea pot fi pe placul copilului și, în plus, sunt simplu de oferit dimineața la micul dejun sau puse la pachet când micuțul merge la școală. Înainte să le cumperi, ține cont de faptul că au în compoziție aditivi și conservanți dăunători, dar foarte puține substanțe nutritive!Sare: Consumată în copilărie, sarea crește riscul de hipertensiune. Învață-l de mic cu mâncarea gătită cu adaos minim de sare și nu-i va simți lipsa!Grăsimi: Carnea grasă sau mâncărurile prăjite nu trebuie să facă parte din meniul unui copil. Aduc kilograme în plus și obosesc atât inima, cât și sistemul digestiv.Zahăr: Oricărui copil îi place zahărul, dar, din păcate, dulciurile sunt printre primele pe lista neagră a alimentelor nesănătoase. Nici nu te gândi să-i dai zahăr ars, întrucât acesta devine toxic când este preparat la temperaturi înalte.(sursa: femeia.ro)