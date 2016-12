Melnik, oraşul vinului

Melnik, orașul vinului

Sâmbătă, 14 Decembrie 2013

Uitat de vreme, cel mai mic oraș din Bulgaria, Melnik, încearcă să nu fie uitat și de oameni. Își mobilizează cei 208 locuitori, toți implicați în turism, și vrea să aducă în străvechea așezare, o parte inclusă în patrimoniul UNESCO, cât mai mulți din cei șapte milioane de turiști care anual ajung în Bulgaria. Nici acum nu se poate spune că stă foarte rău, având în vedere că peste 30.000 de oameni vin aici în fiecare an.La aproximativ 160-170 de kilometri de Sofia, Melnik este cunoscut pentru vinul produs, preferatul lui Winston Churchill, iar oamenii locului spun că via din care se obține nu a putut fi replantată în nicio altă parte din lume.Melnik vrea să devină celebru și pentru stilul propriu, arhaic, cu casele zugrăvite în alb printre care se poate vedea piatra folosită la construcție, bănci scorojite, dar și mici garduri din piatră. Mai are de arătat vizitatorilor Biserica Sfântul Nicolae sau Casa Kordopulova, celebră în Bulgaria, care a fost construită pentru producția de vinuri și care astăzi este muzeu. Și care ascunde secrete și în pivniță. Mai multe tuneluri adăpostesc vinul produs în timpul anului, iar pe ziduri se pot vedea mii de monede.Februarie, luna vinului în zona Melnik. Mai exact pe 14 februarie, când are loc o sărbătoare specifică vinului ce marchează începutul unui an nou viticol. Preotul este chemat pentru a binecuvânta recolta, sunt tăiate vechile ramuri, iar după slujbă locuitorii cântă și dan-sează pe muzică tradi-țională. Ritualul este respectat cu sfințenie la Villa Melnik, afacere de familie din zonă care deține 30 de hectare de viță de vie și care se pregătește să finalizeze o investiție în-tr-o nouă cramă. Își cheamă angajații, dar și prietenii să petreacă pentru un an viticol bun. Ceva mai târziu, după ritual, vine și degus-tarea.(Sursa: www. businessmagazin.ro)