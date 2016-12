Melk - marea abaţie de pe malul Dunării

Melk - marea abație de pe malul Dunării

Urcată pe o stâncă de pe malul Dunării austriece, Abația Melk liniază văzduhul cu galbenul, albul și portocaliul zidirii sale impunătoare. De o privești de la o ușoară depărtare, mai ales de pe malul celălalt al fluviului, clădirea acestei vechi mânăstiri benedictine pare o fortăreață greu de cucerit. Abia după ce îi străbați curțile, sălile cu bogății, biblioteca și biserica, poți recunoaște aici stăpânitorul absolut, intrat în drepturi depline după o victorie de acum aproape 1000 de ani: spiritul religios.Potrivit travel.ro, între Viena și Salzburg, autostrada A1 și fluviul Dunărea șerpuiesc agale printre peisaje câmpenești de un farmec aparte. Mica localitate Melk se integrează fără capricii în natura romantică, peste care secolele au trecut nepăsătoare.Turul simplu sau cu ghid al Mânăstirii Melk urmează același lung traseu: Sala Benedictină, Curtea Prelaților, Scările Imperiale, Camerele Imperiale, astăzi sălile de expoziție, Sala de Marmură, Terasa, Biblioteca, Biserica și Curtea lui Coloman. Plimbarea se sfârșește în grădinile abației, unde un restaurant cu o capacitate de 600 de persoane amintește că, dintre puținele venituri ale abației, cel din turism are un rol foarte important.Din Sala Benedictină, cu frumoasa ei frescă de pe tavan, se pătrunde în curtea interioară numită a Prelaților, cu statui ale apostolilor și profeților. Forma de trapez, cu baza mică în fața sălii și având deasupra silueta domului, dă impresia că adâncimea curții este mai mare.Fiindcă pentru benedictini rugăciunea reprezintă cel mai important moment, Biserica mânăstirii a concentrat artistic devoțiunea de zi cu zi. În auriul intens al altarului, roșul pal al coloanelor și vibrantele culori ale frescelor, interiorul transpune măreția și triumful simțirii religioase.Finalul impresionant al turului abației, datorat acestei biserici interioare, întregește viziunea asupra ansamblului baroc: o construcție impunătoare, asemenea celei sociale și religioase pe care o realizează călugării benedictini în societatea de azi. De peste 900 de ani, abația îți face simțită prezența în comunitatea austriacă și dincolo de granițe. Peste 900 de tineri frecventează cele 34 de clase cu diferite specializări: limbi moderne și clasice, științe naturale, muzică, arte frumoase. Câteva sute de mii de turiști se opresc an de an în Melk, doar pentru a vizita mânăstirea. Sunt doar puține date. Dincolo de ele, stă una dintre marile și frumoasele abații ale lumii, strajă pe Dunăre și refugiu pentru credință.