MEGA (Upload) a fost redeschis

Ştire online publicată Luni, 28 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vechiul site Megaupload, denumit acum doar Mega, a revenit la un an după ce a fost închis de autorități. Fondatorul Megaupload-ului, Kim Dotcom, a lansat site-ul mega.co.nz, un serviciu de găzduire in cloud. Mega a fost lansat chiar la un an după închiderea vechiului site Megaupload, fondatorul susținând că de data asta o să fie ceva legal.Cum funcționează?Îți faci cont pe site și vei primi gratuit 50 de GB spațiu de stocare. Toate datele care sunt urcate de utilizatori vor fi critptate din „mers“, iar creatorii site-ului nu vor putea fi acuzați de nimic ilegal, deoarece ei nu vor ști ce găzduiește fiecare utilizator în parte.Cei care își vor face conturi vor primi gratuit 50 GB spațiu de stocare, însă dacă dorești mai mult spațiu poți cumpăra conturi plătite de 500 GB cu 1 TB trafic la un preț foarte mic și anume 10 dolari pe lună, 2 TB spațiu de stocare cu 4 TB trafic, la un preț de 20 de dolari pe lună și 4 TB spațiu de stocare cu 8 TB trafic la un preț de 30 dolari pe lună.La fel și totuși diferitFondatorul site-ului spune că noul site este diferit de vechiul Megaupload, deoarece noua platformă permite utilizatorului să dea acces cui dorește la fișierele sale, în schimb Megaupload oferea tuturor utilizatorilor posibilitatea de a căuta fișiere, iar majoritatea dintre ele încălcau legea drepturilor de autor.Momentan, site-ul este în varianta beta și încă nu se mișcă la viteze acceptabile, existând probleme cu încărcarea și a unor fișiere mici, de 1 sau 2 Mb.