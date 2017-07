Medicamentul cald. Mix interesant de ceai verde şi flori de iasomie

Medicamentul cald. Mix interesant de ceai verde și flori de iasomie

Marţi, 04 Iulie 2017

Infuzia vedetă în insula Okinawa, insula cu cei mai mulți centenari din lume, este un mix interesant de ceai verde și flori de iasomie: ceaiul sapincha. Echivalentul cel mai apropiat în Occident ar fi ceaiul de iasomie care provine de obicei din China. Un studiu realizat de Hiroko Sho la Universitatea din Okinawa a ajuns la concluzia că acest ceai magic scade nivelul colesterolului.Tocmai pentru că locuitorii au înțeles - pe pielea și viața lor, ce-i drept - beneficiile acestui ceai, ei beau câte trei căni din acest ceai pe zi. Iar dacă nu au timp să și-l prepare acasă, pe marginea străzii există automate de băuturi cu ceai sanpincha.Datorită ceaiului verde, acest ceai are foarte mulți antioxidanți, scade nivelul zahărului din sânge, reglează fluxul sanguin, protejeză împotriva gripei datorită vitaminei C pe care o conține, întărește oasele datorită conținutului ridicat de fluor, protejează împotriva radiațiilor solare, are efecte depurative și diuretice.Ceaiul sanpincha include și beneficiile ceaiului de iasomie: reduce riscul unui atac de cord, întărește sistemul imunitar, ajută la diminuarea stresului și reduce nivelul colesterolului.Chiar dacă în Occident poate fi dificil de găsit acest amestec specific de ceai, se poate opta pentru ceaiul de iasomie sau pentru un ceai verde de calitate superioară.