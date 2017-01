Media player portabil Kinetix, pe piaţa românească

Media player portabil Kinetix, pe piața românească

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Media playerul Kinetix permite utilizatorilor înregistrarea programelor favorite direct de pe satelit sau televizor și poate reda 120 ore de film sau 1.000 de ore de muzică. Capacitatea sa de stocare de 30 GB este extensibilă, playerul având încorporat un port SD/MMC pentru transferarea și stocarea de date adiționale. Cei care călătoresc pot viziona filmele, programele sau fotografiile preferate direct pe ecranul TFT-LCD True-Color, cu tehnologia „Brilliant" și diagonala de 4.3", în formatul 16:9. În plus, pot înregistra muzica favorită direct de la radio, pentru că playerul are Tuner FM integrat cu posibilitate de înregistrare sau pot vizualiza fișiere de tip text folosind funcția E-book (carte electronică). De asemenea, pot face înregistrari audio, datorită funcției „Digital Voice Recording" integrate. Formatele ce pot fi redate sunt Mpeg 4, XviD, WMV, AVI, ASF, MJPG, MP3, WMA, JPG, GIF, BMP, TXT, dându-i utilizatorului un sortiment bogat din care poate alege. Portabilul poate fi folosit și ca unitate externă de stocare, transferul de date făcându-se direct prin intermediul conexiunii USB 2.0 Ultra-Fast File Transfers. Media playerul portabil Kinetix este livrat într-un pachet ce conține CD instalare, software pentru conversia fișierelor video, cablu de conectare audio-video, cablu USB, căști profesionale stereo, încărcător 220 V și este disponibil în rețeaua de parteneri Tornado la un preț de 650 RON, fără TVA.