Medgidienii se plâng că maşinile de mare tonaj le dărâmă casele

Medgidienii se plâng că mașinile de mare tonaj le dărâmă casele

În ciuda faptului că, nu mai devreme de anul trecut, străzile Poporului și Tudor Vladimirescu au fost refăcute la inițiativa Primăriei Medgidia, în prezent, locuitorii din centrul orașului se plâng din cauza deteriorării asfaltului de pe drumurile publice, fapt cauzat de circulația camioanelor pe aceste artere. „Mă declar extrem de intrigată de situația stresantă creată de trecerea mașinilor de mare tonaj prin centrul municipiului. Consider, atât eu, cât și o serie de localnici ai zonei centrale a acestui oraș, că este total inadecvată trecerea acestor autovehicule care deranjează fonic și care distrug din ce în ce mai pronunțat străzile. Nu o dată ne-am manifestat nemulțumirea referitoare la neluarea măsurilor corespunzătoare”, a declarat un locuitor din zona centrală, cadru didactic, în vârstă de 45 de ani. Primăria Medgidia a inițiat un proiect care prevedea perceperea unei taxe speciale mașinilor de mare tonaj care trec prin oraș. Inițiativa avea în vedere realizarea unui parteneriat menit să conducă la menținerea unei infrastructuri optime și care să rezolve și situația acelor localnici care întâmpină probleme majore în ceea ce privește locuințele lor, afectate în mod serios de trepidațiile produse de mașinile de mare tonaj. Din cauza mașinilor, foarte multe case au fost afectate. De aceea s-au înregistrat numeroase sesizări, adresate primarului Medgidiei, care solicită luarea măsurilor în vederea încetării traficului greu pe străzile Tudor Vladimirescu și Mărgăritarului. Anul trecut, 29 de familii au semnat o scrisoare trimisă primarului Moinescu, invocând grava deteriorare a structurii de rezistență a caselor. Demersurile primăriei au rămas însă fără rezultat din cauza atacării în instanță de către prefect a taxei de tramă stradală pentru autovehiculelor de mare tonaj care circulă în municipiu. Zilnic, în oraș intră nu mai puțin de 360 de astfel de mașini care distrug asfaltul. Următorul termen al procesului este în luna septembrie. În eventualitatea în care decizia instanței va fi una în favoarea primăriei Medgidia, primarul Dumitru Moinescu ne-a declarat că va solicita prefectului plata despăgubirilor pentru refacerea drumurilor. Primarul a ținut însă să menționeze și demararea unui amplu proiect care are în vedere construirea unui drum de centură realizat în colaborare cu Lafarge Romcim. Acest proiect beneficiază de un buget de cinci milioane de euro. 