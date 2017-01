Medgidienii îi cer primarului apă caldă, drumuri asfaltate şi străzi mai sigure

Medgidienii îi cer primarului apă caldă, drumuri asfaltate și străzi mai sigure

Ştire online publicată Joi, 16 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Întrebați despre orașul în care trăiesc, locuitorii din Medgidia își exprimă părerile fără rezerve, fie că este vorba despre sistemul de termoficare, despre starea drumurilor publice sau despre mult așteptata sărbătoare a orașului, aceea care marchează împlinirea a 151 de ani de la întemeierea urbei. Mai exact, medgidienii vorbesc despre ce anume le place și ce nu, despre ce găsesc ei că nu merge așa cum probabil ar trebui sau, din contră, despre lucrurile care le produc admirație sau plăcere. Atunci când vorbesc despre orașul lor, se raportează, în mod evident, la sine și, legat de nemulțumiri, la zona în care locuiesc. „Eu, ca locuitor în cartierul IMUM, sunt indignat de lipsa apei calde și a căldurii pe timp de iarnă”, ne-a declarat Cătălin A., student (22 de ani ). Tot el afirmă că îi displace „situația podului din oraș, care este plin de gropi”. „Nu în ultimul rând, nu văd cine știe ce implicare în ceea ce ține de sport“, spune tânărul. Din punctul de vedere al unui pensionar, aspectele plăcute ale municipiului țin de o atentă întreținere a spațiului verde. „Observ cisterna care udă în fiecare dimineață și seara spațiul verde din centrul orașului. Îmi place și permanenta atenție acordată menținerii unei stări optime a celor două fântâni arteziene din parcurile din centrul orașului”, este de părere Elena C., pensionară. Nemulțumiți de siguranța pe stradă și de transportul în comun Există, însă, și situații în care locuitorii au reclamat faptul că nu se mai simt în siguranță în oraș. „Eu stau în centrul orașului, dar uneori îmi este frică pe stradă. Mă refer la siguranța persoanei în spațiul public. Și referitor la acest aspect mi-ar plăcea să văd mai multe echipaje ale Poliției Comunitare, mai ales pe timp de noapte”, susține Dana Ș., 23 de ani. Aceeași persoană, privitor la ceea ce îi place, afirmă: „Sunt mulțumită de sistemul de termoficare; noi, cei care locuim în centru, avem căldură și apă caldă pe sistem de gaze și de aceea, la capitolul acesta nu mă pot plânge”. În ceea ce privește mijloacele de transport în comun, Nina T. își exprimă dezamăgirea : „Maxi taxi-urile circulă foarte rar. Dimineața, când plec la serviciu, trebuie să aștept o mașină chiar și o jumătate de oră. În altă ordine de idei, ce îmi displace profund este faptul că, la ora 12 :00, deci ora prânzului, bisericile sunt închise, uneori cu lacătul pe poartă.” Tot vizavi de mijloacele de transport, locuitorii par să fie entuziasmați de apariția firmelor de taxi, afacere care până nu demult nu se dezvolta în Medgidia. Primarul răspunde În legătură cu problemele ridicate de locuitorii orașului, primarul ne-a declarat: „IMUM este un cartier foarte mare. Într-adevăr, astă iarnă nu a fost căldură într-o parte a acestuia, însă în prezent se desfășoară o investiție de peste 70 de miliarde lei vechi pentru refacerea instalațiilor termice. La sfârșitul lunii septembrie, începutul lui octombrie, toată zona va avea apă caldă și căldură. De asemenea, există multe blocuri care au încălzire pe lemne; pentru acestea s-a trecut la racordarea cu gaze, astfel încât oamenii să își poată monta centrale termice individuale sau să se poată racorda la sistemul centralizat”. De asemenea, primarul a ținut să precizeze că, în legătură cu siguranța în spațiul public, locuitorii au mai puține probleme față de anul trecut. „Trei echipaje ale Poliției Comunitare patrulează zi și noapte cu trei mașini, ajutate și de jandarmi. Comparativ cu anii trecuți acum este mai multă liniște în zonele unde înainte se înregistrau evenimente”. În acest moment, în oraș se derulează un program inițiat în luna iulie și care presupune turnarea de covor asfaltic pe principalele străzi din oraș : B-dul Independenței, Str. Poporului, Str. Republicii, Română, Călugăreni, Lupeni, Kemal Agi Amet etc. Această inițiativă este bine primită atât de pietoni, cât și de șoferi. Și, pentru că se apropie Zilele Orașului, am fost interesați și de părerile locuitorilor legate de acest eveniment. Cei mai mulți dintre ei sunt deosebit de încântați de organizarea evenimentului care prilejuiește o paletă largă de manifestări culturale și de divertisment. Alina Iordache, 20 de ani, susține că „este ceva care destinde atmosfera, ceva inedit și atent organizat. În rest, mă declar foarte mulțumită de centrul orașului, care este mereu recondiționat și amenajat. Orașul este liniștit, curat, uneori am senzația că ar fi o stațiune unde mă pot odihni fără probleme“. 