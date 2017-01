Medgidia aniversează, duminică, 151 de ani

Week-endul acesta se anunță plin de evenimente pentru locuitorii orașului Medgidia. Cu prilejul împlinirii a 151 de ani de la întemeierea oficială, toți locuitorii orașului sunt așteptați să petreacă un sfârșit de săptămână plin de divertisment și muzică alături de organizatori. Ziua de 2 septembrie a fost declarată ziua oficială a Medgidiei pentru că de la această dată din 1856 datează prima atestare documentară a orașului. Orașul lui Abdulmecid Întemeierea oficială a orașului Medgidia s-a făcut la 2 septembrie 1856 când orășelul a primit numele de la sultanul Abdulmecid. De numele lui se leagă multe realizări ale orașului, printre care gara Medgidia, inaugurată în 1860, moscheea care îi poartă numele, podul de piatră construit peste balta Carasu. Conform tabelelor statistice din acea vreme, populația districtului Medgidia, care însemna Medgidia și satele din jur, număra 28.213 locuitori, dintre care tătarii reprezentau un procent de peste 50 la sută. Astăzi, orașul numără peste 50.000 de locuitori, atât români cât și turci, tătari, aromâni, bulgari, greci și romi ajungând pe locul 20 în Top 50 - orașe din România, un motiv rezonabil ca sărbătoarea să fie pregătită „ca la carte“. Spectacole susținute în exclusivitate de artiști medgidieni Organizatorii au început pregătirile cu două săptămâni înainte de ziua cea mare, pentru a fi siguri că evenimentul va ieși perfect. Tinerii artiști au repetat cântecele și dansurile în fiecare zi, pentru a avea ce arăta publicului. Și, ca să fie siguri că prestația lor va fi urmărită de concetățeni, organizatorii și copiii au dat de știre, într-o manieră tradiționalistă, sărbătoarea: „Ieri după-amiază am mers cu grupuri de copii în cele mai importante puncte ale orașului ca să vestim, cu trâmbițe, stegulețe și baloane, sărbătoarea și să îi invităm pe toți medgidienii să vină în parcul central să petreacă alături de tinerele talente ale orașului“, a declarat unul dintre organizatorii evenimentului, Florin Oprică. Vor cânta și vor dansa șase trupe de muzică dance, ansambluri folclorice, se vor decerna premii tinerilor sportivi, vor avea loc lansări de cărți, întreceri sportive, expoziții de tablouri și parade de costume de epocă. Printre formațiile de muzică dance locale se numără Pescărușii, Dinamic, Prințesele, Divele, Destin, Demonii, iar alături de acestea vor cânta și tineri soliști ai orașului. La Medgidia există și o formație rock, Tempest, precum și o trupă dance, Battle Times. Manifestările se vor desfășura sâmbătă și duminică în parcul 1 Mai din centrul orașului. Organizatorii spun că sărbătoarea este una a unicității și a unității și datorită faptului că la manifestări nu sunt invitați artiști din țară, spectacolul de muzică fiind asigurat doar de trupe locale, formate din tineri talentați ai Medgidiei. Ansamblul Pandelașul, prezent la fiecare manifestare Cunoscut publicului datorită participării la numeroase concursuri, spectacole și evenimente, atât locale, dar și naționale și internaționale, ansamblul folcloric Pandelașul din Medgidia nu va lipsi nici de la această aniversarea. Membrii ansamblului popular s-au întors acum o lună din Polonia, de la Bressy, unde au participat la un festival internațional, alături de trupe din 23 de țări. Pandelașul are în componență 12 perechi de dansatori reprezentate de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, toți din Medgidia. Și pentru această ediție a Zilelor orașului, artiștii au pregătit numere de dans folcloric, țigănesc și cântece populare de sărbătoare. Invitați speciali Primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu așteaptă la manifestări invitați speciali, oameni al căror trecut este legat de oraș și care au ceva de spus despre Medgidia. „Am invitat foști primari, cetățeni de onoare, oameni care au făcut ceva pentru orașul acesta. Sâmbătă, începând cu ora 11 vom sta cu aceste persoane la o masă rotundă și vom vorbi despre Medgidia de ieri și de astăzi”, a declarat Dumitru Moinescu. Tot el a adresat locuitorilor urările cuvenite pentru această ocazie: „Le urez tuturor cetățenilor la mulți ani, să trăiască în continuare într-un oraș frumos, indiferent de etnie și religie. Sperăm ca această sărbătoare să se repete an de an, iar următoarele ediții să ne găsească mai bucuroși și cu mai multe realizări“.Week-endul acesta se anunță plin de evenimente pentru locuitorii orașului Medgidia. 