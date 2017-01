Me? Tarzan!!!

Lăsați la o parte marea, valurile, sporturile nautice și nu o să vă vină să credeți ce a apărut în Neptun. Sport de agrement prin copaci, cu echipament de alpinism, pe un circuit croit și imaginat special de un alpinist pentru o distracție la mare. Este o afacere de familie, doi frați mangalioți, absolvenți ai Facultății de Sport, care au văzut un parc similar în Insulele Caraibe, într-o excursie prin San Marvin. „Mi-a plăcut în special ideea de a face alpinism la malul mării. Am găsit locul în Neptun, un spațiu cu multă verdeață și, bineînțeles, copaci suficient de trainici pentru jocurile noastre", mi-a povestit Manuela Feraru. Și pentru că toată această nebunie trebuia să poarte un nume, i s-a spus New Jungle. Ce face un imaginar Tarzan prin copacii de la marginea Neptunului? Primește în primul rând un echi-pament specific alpinismului, stați liniștiți, e echipament special. Se urcă pe o scară, ajunge la 3 metri înălțime și începe nebunia sforilor, butucilor, punților mișcătoare. Tiroliana joacă un rol important, iar senzația încercată e unică, după cum a spus Manuela. Sunt 10 trasee diferite și nu o să treci de două ori prin aceleași nebunii de sfori și punți, pentru că fiecare traseu are specificul lui. Se oferă și recompense serioase: cine face tot circuitul în mai puțin de 10 minute nu mai plătește biletul, adică 20 de lei. Manuela ne-a spus că, până acum, un singur concurent a reușit performanța, iar pe sforile din Neptun s-au încumetat și sportivi, militari, tineri cu o condiție fizică bună, dar care au emoții când se văd pe punțile mișcătoare. Secretul? Echilibrul și îndemânarea, ce mai, exact ca la alpinism. Afacerea este la început și, după spusele Manuelei, este o premieră pe tot litoralul. „În prima fază, oamenii sunt reticenți; românilor le lipsește încă spiritul de aventură. Străinii se uită, văd despre ce este vorba și li se pare ceva normal. Pe de altă parte, tot turiștii români sunt cei care spun că pe litoral nu sunt suficiente locuri de agrement", a continuat Manuela. New Jungle se află în fața Hotelului „Doina", în vecinătatea complexului Bazar Neptun. Trebuie doar să vă uitați pe sus, prin copaci, după sfori și punți, și o să reperați rapid jungla improvizată la malul mării.