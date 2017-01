Mazăre inaugurează şi promite, pensionarii aplaudă

Mobilizare electorală

Mazăre inaugurează și promite, pensionarii aplaudă

Ziua de ieri a prilejuit inaugurarea unui nou club al pensionarilor, situat în strada Badea Cârțan, acolo unde, în ciuda faptului că temperaturile săriseră cu mult peste un prag normal de confort, bătrânii s-au prezentat în număr mare. Prezent la eveniment, primarul Radu Mazare a tăiat panglica și a smuls o mulțime de aplauze și urări, remarcându-se însă și huiduielile câtorva persoane, deranjate de gălăgia făcută de muncitorii care au lucrat la construcție. Spațiul dedicat pensionarilor este unul unde aceștia se pot odihni la umbră, unde pot socializa, beneficiind de consumabile ca apă, cafea, capucino, dar și de jocuri sau sporturi ale minții, așa cum este șahul. Primarul a ținut să menționeze faptul că proiectul acestor spații a demarat la data de 1 ianuarie, atunci când au început procedurile pentru licitație, dar că, din cauza numeroaselor impedimente birocratice, el s-a finalizat abia acum. Printre problemele cel mai adesea menționate de pensionari s-au făcut auzite mai ales cele care țin de spațiile de parcare, de o nouă piață, de un spațiu pentru sport, trotuare și câini comunitari. La aceste nemulțumiri, primarul a răspuns pe rând. Înainte de toate însă, el a vorbit despre greutățile întâmpinate din cauza lipsei de spații din cartierele noi ale Constanței, spații care sunt în permanență revendicate de urmași ai proprietarilor. Astfel, primarul a promis locuitorilor din zona străzii Badea Cârțan o piață nouă, mai mică, e drept, o sala de sport în vederea căreia va avea loc o licitație, dar și că va încerca să rezolve situația spațiilor de parcare. Referitor la câinii de companie Mazăre a afirmat că nu mai are ce să facă, din moment ce, în urmă cu puțin timp, s-a dat o ordonanță de Guvern care interzice gardienilor publici să mai aplice amenzi proprietarilor acestora. În ceea ce îi privește însă pe comunitari, de aceștia s-ar ocupa o firmă specializată. Tonul general al inaugurării a fost unul pozitiv, mai puțin însă acolo unde era vorba strict despre fonduri, Mazăre insistând asupra faptului că el nu a primit niciun ban de la buget in decursul a trei ani, lucru care, evident, afectează planurile pe care el le are în vedere. Cu toate acestea însă, primarul a ținut să reamintească pensionarilor că, deși nu beneficiază de sprijinul central, el își duce la bun sfârșit proiectele.