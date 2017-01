Mazăre, acuzat de procurorii anticorupţie de abuz în serviciu şi asociere în vederea comiterii unor infracţiuni

Mazăre, acuzat de procurorii anticorupție de abuz în serviciu și asociere în vederea comiterii unor infracțiuni

Primarul Constanței, Radu Mazăre, s-a prezentat, ieri de dimineață, la sediul Departamentului Național Anticorupție (DNA) pentru a fi audiat în calitate de inculpat într-un dosar privind unele retrocedări din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Au fost citate 37 de persoane angajate în Primărie, însă doar o parte s-a prezentat la întâlnirea cu procurorii. Potrivit purtătorului de cuvânt al DNA, Gabriela Balaban, Radu Mazăre s-a prezentat pentru a i se aduce la cunoștință schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care este cercetat, precum și extinderea cercetărilor. Totodată, primarului constănțean i s-au comunicat și noi învinuiri în acest dosar. Mazăre este cercetat pentru abuz în serviciu și asociere în vederea comiterii unor infracțiuni, prejudiciul creat statului, potrivit procurorilor, fiind de peste 6 milioane de euro. De la Movilă i se trage Primarul Radu Mazăre este cercetat, alături de alte 36 de persoane, privind legalitatea unor retrocedări în Constanța și stațiunea Mamaia. Dosarul 29/P/2005, denumit și „dosarul Anadalchioi“, face referire la atribuirea suspectă, în compensare a unor terenuri, în zone de interes în Constanța și stațiunea Mamaia. Terenul, în suprafață de aproximativ 98 de hectare, a aparținut familiei Movilă, fiind plasat în vechiul cartier Anadalchioi. În anul 2001, descendenta familiei Movilă, Ivone Aline Buzescu Movilă, înainta primăriei Constanța, prin procuristul Georgică Giurgiucanu, dosarul 178.840 din data de 12.12.2001, prin care solicita restituirea în natură a terenului amintit. Trei ani mai târziu, după moartea bătrânei, primarul Mazăre emite dispoziția 1334 prin care respinge cererea de restituire în natură a terenului amintit, stabilind ca măsuri compensatorii atribuirea de terenuri pe raza municipiului Constanța și a stațiunii Mamaia. În urma unor contracte de cesiune derulate în timp record, drepturile succesorale ale Alinei Movilă ajung, rând pe rând la Maria Măriuța, Mihai Cimpoianu, SC „Habitat și Ambient“ SA București, firmă patronată de Valentin Ionescu și de soția acestuia. Într-un final, terenurile au fost împărțite, în indiviziune între Georgică Giurgiucanu, Maria Măriuța, SC „Habitat și Ambient“ SA și Mihai Cimpoianu. Președintele a citit „Cuget Liber“ și l-a chemat pe Mazăre la audieri Chiar înainte de a da ochii cu procurorii, Mazăre a ținut să precizeze jurnaliștilor prezenți în fața sediului DNA că noile acuzații sunt comandate de Traian Băsescu, după ce președintele ar fi citit un sondaj de opinie IMAS publicat în ziarul „Cuget Liber”. Mazăre a declarat că motivul prezenței sale la DNA este un sondaj IMAS comandat de ziarul local „Cuget Liber”, care arată că dacă ar fi alegeri în Constanța, el ar câștiga alegerile locale cu 65%, iar contracandidatul său, care este „omul lui Traian Băsescu“, ar avea doar 3%. În urma acestui studiu, președintele Băsescu a dat un telefon pe firul scurt la Daniel Morar și 37 de persoane au început să primească citații în același dosar, susține primarul Radu Mazăre. El a mai declarat că Traian Băsescu încearcă să controleze Constanța și că acesta este motivul pentru care a fost chemat la DNA. „Ziarul Cuget Liber a comandat un sondaj IMAS în Constanța. Conform sondajului, dacă mâine ar avea loc alegeri în Constanța, Radu Mazăre ar câștiga un nou mandat de primar încă din primul tur cu 65%, iar următorul contracandidat are 3%, în marja de eroare. Când președintele Băsescu a văzut, în urmă cu 10 zile când a fost la Constanța, lucrul acesta, a dat telefon imediat pe firul scurt domnului Morar. Urmarea a fost că în trei zile am început să primim citații la DNA. Am început să primim citații 37 de persoane“, a declarat Mazăre, fluturând pe sub nasul ziariștilor ziarul „Cuget Liber” și sondajul cu pricina. Convins că va fi trimis în judecată Radu Mazăre este convins că va fi trimis în judecată „pentru a se face vâlvă”, dar ține să precizeze că „la pace tot nu o dau cu Băsescu”. Edilul invocă și o discuție telefonică între Băsescu și șeful DNA, Daniel Morar, după ce șeful statului ar fi văzut sondajul de opinie de la Constanța. „Știu din trei locuri că a avut loc această discuție, la Constanța. Textual: «Ori îl fac pe ăsta, ori o dau la pace cu el». După aceea am fost chemați la audieri“, spune Mazăre. Băsescu spune că Mazăre inventează „conspirații politice“ Președinția României nu a rămas indiferentă la acuzațiile aduse șefului statului de către primarul Radu Mazăre. Printr-un comunicat de presă, președintele Traian Băsescu „dezaprobă modul lipsit de demnitate în care unii politicieni aleg să își susțină nevinovăția, încercând să inventeze conspirații politice și lansând acuzații fără acoperire la adresa unor instituții ale statului”. Șeful statului consideră că oamenii politici, indiferent de partidul din care fac parte, trebuie să aibă o conduită demnă în fața justiției, chiar dacă se află într-o situație dificilă, generată, probabil, de propriile lor fapte. „Președintele Băsescu își reafirmă dorința ca în România să existe o justiție independentă de factorul politic și toți cetățenii să fie egali în fața legii, indiferent de funcția pe care o ocupă“, se arată în comunicatul de presă remis de Administrația Prezidențială. Precizare: Sondajul de opinie efectuat de IMAS și publicat în ziarul „Cuget Liber" în numărul din 31 iulie a fost comandat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Sondajul a fost doar preluat de la CCINA și publicat, și nicidecum nu a fost comandat de Cuget Liber, după cum primarul Radu Mazăre a susținut ieri. Infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor per-soanelor și infracțiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Șeful statului consideră că oamenii politici, indiferent de partidul din care fac parte, trebuie să aibă o conduită demnă în fața justiției, chiar dacă se află într-o situație dificilă, generată, probabil, de propriile lor fapte. „Președintele Băsescu își reafirmă dorința ca în România să existe o justiție independentă de factorul politic și toți cetățenii să fie egali în fața legii, indiferent de funcția pe care o ocupă“, se arată în comunicatul de presă remis de Administrația Prezidențială. Precizare: Sondajul de opinie efectuat de IMAS și publicat în ziarul „Cuget Liber” în numărul din 31 iulie a fost comandat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Sondajul a fost doar preluat de la CCINA și publicat, și nicidecum nu a fost comandat de Cuget Liber, după cum primarul Radu Mazăre a susținut ieri. Infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor per-soanelor și infracțiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani.