Maşina viitorului consumă 0,783 litri benzină/100 kilometri

Mașina viitorului consumă 0,783 litri benzină/100 kilometri

Compania Aptera din California a realizat un vehicul care consumă 0,784 litri de benzină la 100 de kilometri. Mașina costă 20.500 euro și are deja două versiuni. Modelul electric nu emite nici măcar un miligram de CO2 și are o autonomie de 195 kilometri iar modelul hibrid are un tren de rulare electric și pornește cu un generator alimentat cu benzină. Consumul mediu al hibridului este de 0,783 litri/100 kilometri, autonomia sa fiind de 965 kilometri. Ambele modele sunt dotate cu o zonă specială de impact frontal, un posterior care absoarbe și poate disipa energia rezultată în urma unui impact, panouri laterale din oțel și materiale compozite, bare de protecție împotriva răsturnării și airbag-uri laterale pentru șofer și pasager. Mașina, botezată Typ1, are numai 3 roți și va ieși la drum la mijlocul lui 2008, 400 de persoane fiind înscrise deja pe lista de așteptare. Rămâne de văzut cum va reacționa administrația SUA la o mașină care nu consumă mai deloc benzină. În urmă cu doi – trei ani, se zvonea că vreo 10.000 de mașini electrice au fost retrase „politicos” de la proprietari, de către niște bărbați în negru, din motive „oficiale”. Rămâne de văzut.