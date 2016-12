Maşina ta dă semne de oboseală? Iată cum îţi dai seama că a venit vremea să o vinzi

Mașina ta dă semne de oboseală? Iată cum îți dai seama că a venit vremea să o vinzi

Este clar că mașinile din ziua de astăzi nu mai sunt făcute ca să te țină o viață, așa cum se întâmpla în urmă cu zeci de ani cu celebrele Dacii. Oricât de performant ar fi autoturismul cumpărat de nou, după un anumit număr de ani (variază de la marcă la marcă) începe să îți dea semnale că nu te mai poate „sluji” necondiționat și începe să ceară multe, mai ales piese noi și scumpe. Atunci, este clar că mașina începe să necesite reparații și investiții, ceea ce îți va afecta bugetul mult timp de acum încolo, mai ales că nu repari bine o piesă că îți și pică alta. Potrivit specialiștilor de la 4tuning.ro, se pare că perioada medie în care o mașină second-hand rămâne la același proprietar este de numai 4 ani, iar la o mașină cumpărată de nouă, este de 6 ani. Însă cu toții ne dorim după o vreme să vindem mașina și să luăm una în schimb mai bună, mai frumoasă, mai eco-nomică și mai puternică. Iată câteva semne care îți dau de înțeles că e cazul unei despărțiri de vechea mașină.Din păcate, situația străzilor din România contribuie serios la stricarea mașinilor noastre. Nu e de mirare că în străinătate, o mașină poate să fie folosită și 10-15 ani de același proprietar, fără investiții majore. Însă, în România vom observa că multe mașini încep să se strice mai repede. De exemplu, sunt șanse foarte mari ca din cauza gropilor să găsim probleme la caseta de direcție a mașinii. Sau la tot sistemul de suspensii, care trebuie schimbate cel puțin în perechi (față-spate). Iar acestea nu sunt deloc ieftine. O altă problemă o constituie iarna în România... Dacă adunăm factorii negativi pe care îi întâlnim la noi, de la insecte și șoareci care rod cablurile, diferențe mari de temperatură, praful de pe străzi, soluțiile de dezghețare pe timp de iarnă, bălțile care se formează și servisarea electrică defectuoasă, nu trebuie să ne mirăm de câteva chestii: ba nu mai merge un proiector, ba un bec la far, ba un geam, se aprinde un bec în bord, nu mai merge un difuzor, nu mai vrea să se activeze închiderea centralizată, etc. Este o certitudine faptul că mașinile mai noi, făcute după anii 2000, fără prea mult simț de răspundere, au mai multe probleme electrice.Când începem să auzim în mașină că scârțâie ușile, fețele de portieră, bordul, scaunele, pedalele, haionul, etc. e timpul să ne gândim la vânzarea mașinii. Înseamnă că gradul de fiabilitate la care a fost gândită acea mașină începe să fie depășit, în condițiile de mers din țara noastră. Evident, aceste lucruri se pot remedia, însă trebuie să le luăm ca pe niște semnale care ne atenționează că mașină cedează și se învechește.Atât la interior, cât și la exterior, o mașină care circulă zilnic în România este imposibil să rămână la starea originală. Zgârieturi pe uși, jante zgâriate, mai un motociclist neatent care se strecoară la stop cu ghidonul mare, ba un bețiv care își ascute cheia pe vopseaua de pe portiera ta, ba un vecin care își aruncă mucul de țigară pe capotă... E plin de exemple. Cert este că o mașină vopsită nou, se va păstra așa foarte puțin timp. Așa că nu merită să o vopsiți, mai ales dacă aveți de gând să o vindeți. Același lucru și la interior: tapițeria murdară, pătată, urme de scrum, volanul și schimbătorul uzate, etc. Dacă în ciuda acestor aspecte proprietarul se încăpățânează să o vândă, atunci ar trebui să știe că peste un an sau doi s-ar putea să rămână cu mașina înțepenită în fața casei, reparațiile necesare putând depăși chiar și valoarea autoturismului.Dacă ne dăm seama de faptele de mai sus și nu vrem să mai băgăm bani în mașină, e cazul să o vindem. Mai ales în timp util, până când nu ne trezim cu ceva probleme tehnice mai costisitoare, care ne vor face și mai multă pagubă. Dacă aveți de gând să vindeți mașina este de preferat să scădeți din preț decât să o vopsiți sau să îi faceți alte reparații deoarece sigur nu vă veți recupera banii. La fel și cu diversele probleme tehnice care dau semne că apar: dacă aflăm de la service că trebuie să ne pregătim bani mulți pentru o reparație capitală, mai bine vindem mașina. De asemenea, trebuie să știm când și ce vindem. Adică, dacă avem o mașină decapo-tabilă, nu prea este indicat să o scoatem la vânzare în prag de iarnă. Nimeni nu o să-și cumpere cabrio la -10 grade și să stea cu ușile înghețate. În plus, iarna cumpărătorii se așteaptă la un preț mai mic, ceea ce nu e bine pentru vânzător. Dacă avem de exemplu o mașină 4x4 sau de teren, mai bine așteptăm toamna-iarna ca să luăm un preț mai bun. Iar pentru mașinile normale, e bine să ne gândim la ce avem de oferit: aerul condiționat, trapă, navigație, etc. sunt opțiuni pe care le caută clienții la început de vară, iar piele, scaune încălzite, oglinzi încălzite, închidere centralizată și alarmă cu pornire motor sunt detalii care te conving să cumperi mașina înainte de iarnă.Chiar dacă acum este în scădere, prețul pieței nu trebuie deloc omis. Dacă mașina începe să ne lase și ne hotărâm ca la vara să o vindem, merită să vezi în ce sumă se încadrează. Pe internet găsești modele similare cu siguranță, ca și opțiuni, motorizare, număr de kilometri. Vezi câți bani cere lumea pe aceste mașini, poți chiar suna doar să afli ultimul preț și să vezi dacă s-a vândut mașina cu pricina. Dacă de exemplu găsești în bazarul 4tuning 10 mașini aproape identice cu a ta la vânzare cu sume între 10.000 și 12.000 euro, dar sunând vezi că nu s-a vândut niciuna, înseamnă că prețul real este undeva mai jos. (sursa: www.4tuning.ro)