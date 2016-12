Maşină diesel? Cum poţi scăpa de problemele generate de filtrul de particule

10

Mergeti la profesionisti nu la "meseriasii din coltul strazii

Poate alea 9 masini ar fi trebuit sa ajunga la o firma serioasa care stie sa anuleze un filtru de particule, nu la meseriasii de la coltul strazii. Sunt sigur ca dintre toate variantele, pretul mai mic este cel care va fi ales. Este o firma in Bucuresti care anuleaza de cativa ani filtre de particule. Nu am numarul lor, dar au un site (www.anularedpf.ro) unde am ajuns dupa o recomandare. Am anulat la ei filtrul de particule la Fiat Doblo 1.3Mjet acum 2 ani de zile si n-am avut nicio problema cu motorul. Nu scoate fum, nu consuma, nu am probleme cu turbina si motorul merge mult mai bine. Nu mai stau cu grija ca trebuie sa schimb uleiul la 3000-4000km sau sa ies in afara orasului sa fac regenerare ca sa nu intre in avarie. Am trimis la ei cunoscuti cu Ford Focus 1.6tdi, Mercedes ML320 si Audi A6 3.0TDi, nici de la ei nu am auzit sa aiba vreo problema dupa anulare filtrului de particule. Initial am vrut sa curat filtru de particule la firma din Odorhei, dar dupa ce m-am documentat si am aflat ca trebuie sa scot la 2-3 luni bani din buzunar ca sa trimit dpf-ul la curatat, am ales sa-l anulez. Am preferat sa scap de toate problemele pe care mi le-a creat acest filtru de particule la masina. Si in acest moment, nu regret nimic.