Mascarada artiştilor suspendaţi

Mascarada artiștilor suspendați

Aproximativ 60 de angajați ai Teatrului de Stat Constanța au protestat, ieri, pe platoul din fața Prefecturii. Prin vocea liderului de sindicat Maria Lupu Vasilescu, aceștia îi solicitau prefectului Dănuț Culețu să respecte hotărârea consiliului județean de înființare a Teatrului de Stat Constanța. Protestatarii au poposit în fața prefecturii puțin peste o oră, timp în care aplaudat, au recitat poezii, au pus în… stradă fragmente din piese de teatru, iar un instrumentist a asigurat coloana sonoră, intonând, din când în când, un marș funebru. Astăzi, are loc și prima înfățișare în procesul dintre Prefectura Constanța și Consiliul Județean, în care se va judeca legalitatea hotărârii nr. 131/2007, hotărâre atacată în contencios administrativ, în urmă cu nici o lună, de Instituția Prefectului. Mai bine mai târziu… Anunțat inițial pentru ora 10,00, protestul a debutat cu 20 de minute întârziere. Îmbrăcați în tricouri albe, inscripționate cu mesajul „angajat al Teatrului de Stat suspendat“, cei aproape 60 de protestatari și-au făcut apariția, în liniște, pe platoul din fața Prefecturii Constanța. „Îi solicităm prefectului să ne înțeleagă că decizia noastră a fost să dăm concurs la Teatrul de Stat și altfel de teatru, în clipa de față, nu ne interesează”, a motivat prezența protestatarilor acolo liderul de sindicat Maria Lupu Vasilescu. Vasilescu a mai adăugat că forma de protest de ieri nu a avut nimic de-a face cu fostul Teatru Fantasio și că singurul scop al prezenței lor la protest este acela de a fi lăsați să muncească, în consecință să se permită Teatrului de Stat să își desfășoare activitatea. Sindicatul unic Fantasio Din 112 angajați ai instituției controversate, 56 sunt înscriși în prezent în sindicatul condus de Maria Lupu Vasilescu. Acestora li se oprește cotizația, într-un anume cont, bani din care zic ei că au fost achiziționate și tricourile, și organizează și desfășoară și activitate, sub denumirea de „Sindicatul liber al Salariaților din Teatrul de Stat”. Asta în ciuda faptului că în prezent, sindicatul se numește tot… Fantasio, urmând ca în viitor să capete denumirea sub care ieri și-au organizat protestul. „Sunt lider de sindicat la 56 de persoane din 112 angajați. Sindicatul va avea denumirea, că deocamdată oprim doar cotizația într-un cont, așadar va avea denumirea de Sindicatul Liber al Salariaților din Teatrul de Stat”, a „lămurit” statutul acestui sindicat însuși liderul. Trebuie amintit însă și de „Sindicatul Unic Fantasio”, de existența căruia, ieri, Maria Vasilescu se îndoia, pe motiv că foarte mulți care au fost membri ai acelui sindicat și implicit angajați la teatrul cu același nume sunt acum în sindicatul condus de ea și „angajați suspendați” la Teatrul de Stat. Vasilescu s-a cam contrazis însă în declarații, susținând câteva clipe mai târziu că „foștii noștri colegi de la Teatrul Fantasio nu s-au înscris la concurs (n.n. concursul de angajare organizat de Teatrul de Stat). Ei vor teatrul Fantasio, ori noi nu avem absolut nimic cu acest lucru. Nu avem nimic cu înființarea Teatrului Fantasio”. Tot Maria Vasilescu a declarat că la Teatrul de Stat a cărui activitate este suspendată în prezent, mai sunt 50 de posturi vacante care își așteaptă pretendenții, multe dintre ele fiind pentru personal artistic. Prezența Conform declarațiilor aceluiași lider de sindicat, s-au strâns semnături de la 100 din cei 112 angajați pentru organizarea protestului de ieri. Mulți dintre cei 100 nu au participat și asta pentru că, după cum susținea Vasilescu, erau fie la niște cursuri, fie bolnavi. Printre protestatari, Iulian Enache, Mirela Pană, Anaid Tavitian, Bogdan Caragea, director de producție, Eugen Mazilu, Sorin Lucian Ionescu, care cumulează funcția de director de programe de la TV Neptun cu cea de director de strategie și promovare la teatrul contestat. Absenți de la această mascaradă instrumentată din „off” au fost, printre alții, Liviu Manolache, Diana Cheregi, Ileana Șipoteanu, Sorin Militaru (director general artistic) dar și Lucian Iancu. Nu a lipsit însă de la „eveniment” Cristian Moldovanu, purtătorul de cuvânt al consiliului județean, care a urmărit fiecare mișcare, interesându-se chiar și de ce întârzie prefectul Culețu. Și, ca să își justifice oarecum prezența la locul faptei și să nu îl mai catalogheze lumea drept „superviser made in CJC”, Moldovanu a făcut oficiile de corespondent al presei de pretutindeni și a trimis, ulterior, pe mail câteva fotografii de la pre-țioasa manifestare… artistică. Prefectul Protestul celor aproximativ 60 de angajați a venit după ce, în urmă cu doar trei zile, după discuția cu prefectul Dănuț Culețu, aceiași reprezentanți prezenți ieri pe platoul din fața prefecturii, susțineau că așteaptă primul termen în proces. Referitor la forma de protest afișată ieri de protestatarii Teatrului de Stat, Culețu a declarat: „Este o formă de protest, sunt bineveniți să protesteze. Dacă nu au înțeles care este realitatea, atunci foarte bine. Au tot dreptul să facă acest lucru. Important este un lucru și l-am spus: dacă dânșii vor să acopere o ilegalitate, prefectul nu va fi niciodată de acord cu acest lucru”. Imediat după apariția prefectului, protestatarii au făcut reverența de final și au ieșit din scenă, precum… „șatra”. Astăzi, „piesa” se va juca în instanță, fiind pro-gramat primul termen în procesul dintre Prefectura Constanța și Consiliul Județean.Aproximativ 60 de angajați ai Teatrului de Stat Constanța au protestat, ieri, pe platoul din fața Prefecturii. Prin vocea liderului de sindicat Maria Lupu Vasilescu, aceștia îi solicitau prefectului Dănuț Culețu să respecte hotărârea consiliului județean de înființare a Teatrului de Stat Constanța. Protestatarii au poposit în fața prefecturii puțin peste o oră, timp în care aplaudat, au recitat poezii, au pus în… stradă fragmente din piese de teatru, iar un instrumentist a asigurat coloana sonoră, intonând, din când în când, un marș funebru. Astăzi, are loc și prima înfățișare în procesul dintre Prefectura Constanța și Consiliul Județean, în care se va judeca legalitatea hotărârii nr. 131/2007, hotărâre atacată în contencios administrativ, în urmă cu nici o lună, de Instituția Prefectului. Mai bine mai târziu… Anunțat inițial pentru ora 10,00, protestul a debutat cu 20 de minute întârziere. Îmbrăcați în tricouri albe, inscripționate cu mesajul „angajat al Teatrului de Stat suspendat“, cei aproape 60 de protestatari și-au făcut apariția, în liniște, pe platoul din fața Prefecturii Constanța. „Îi solicităm prefectului să ne înțeleagă că decizia noastră a fost să dăm concurs la Teatrul de Stat și altfel de teatru, în clipa de față, nu ne interesează”, a motivat prezența protestatarilor acolo liderul de sindicat Maria Lupu Vasilescu. Vasilescu a mai adăugat că forma de protest de ieri nu a avut nimic de-a face cu fostul Teatru Fantasio și că singurul scop al prezenței lor la protest este acela de a fi lăsați să muncească, în consecință să se permită Teatrului de Stat să își desfășoare activitatea. Sindicatul unic Fantasio Din 112 angajați ai instituției controversate, 56 sunt înscriși în prezent în sindicatul condus de Maria Lupu Vasilescu. Acestora li se oprește cotizația, într-un anume cont, bani din care zic ei că au fost achiziționate și tricourile, și organizează și desfășoară și activitate, sub denumirea de „Sindicatul liber al Salariaților din Teatrul de Stat”. Asta în ciuda faptului că în prezent, sindicatul se numește tot… Fantasio, urmând ca în viitor să capete denumirea sub care ieri și-au organizat protestul. „Sunt lider de sindicat la 56 de persoane din 112 angajați. Sindicatul va avea denumirea, că deocamdată oprim doar cotizația într-un cont, așadar va avea denumirea de Sindicatul Liber al Salariaților din Teatrul de Stat”, a „lămurit” statutul acestui sindicat însuși liderul. Trebuie amintit însă și de „Sindicatul Unic Fantasio”, de existența căruia, ieri, Maria Vasilescu se îndoia, pe motiv că foarte mulți care au fost membri ai acelui sindicat și implicit angajați la teatrul cu același nume sunt acum în sindicatul condus de ea și „angajați suspendați” la Teatrul de Stat. Vasilescu s-a cam contrazis însă în declarații, susținând câteva clipe mai târziu că „foștii noștri colegi de la Teatrul Fantasio nu s-au înscris la concurs (n.n. concursul de angajare organizat de Teatrul de Stat). Ei vor teatrul Fantasio, ori noi nu avem absolut nimic cu acest lucru. Nu avem nimic cu înființarea Teatrului Fantasio”. Tot Maria Vasilescu a declarat că la Teatrul de Stat a cărui activitate este suspendată în prezent, mai sunt 50 de posturi vacante care își așteaptă pretendenții, multe dintre ele fiind pentru personal artistic. Prezența Conform declarațiilor aceluiași lider de sindicat, s-au strâns semnături de la 100 din cei 112 angajați pentru organizarea protestului de ieri. Mulți dintre cei 100 nu au participat și asta pentru că, după cum susținea Vasilescu, erau fie la niște cursuri, fie bolnavi. Printre protestatari, Iulian Enache, Mirela Pană, Anaid Tavitian, Bogdan Caragea, director de producție, Eugen Mazilu, Sorin Lucian Ionescu, care cumulează funcția de director de programe de la TV Neptun cu cea de director de strategie și promovare la teatrul contestat. Absenți de la această mascaradă instrumentată din „off” au fost, printre alții, Liviu Manolache, Diana Cheregi, Ileana Șipoteanu, Sorin Militaru (director general artistic) dar și Lucian Iancu. Nu a lipsit însă de la „eveniment” Cristian Moldovanu, purtătorul de cuvânt al consiliului județean, care a urmărit fiecare mișcare, interesându-se chiar și de ce întârzie prefectul Culețu. Și, ca să își justifice oarecum prezența la locul faptei și să nu îl mai catalogheze lumea drept „superviser made in CJC”, Moldovanu a făcut oficiile de corespondent al presei de pretutindeni și a trimis, ulterior, pe mail câteva fotografii de la pre-țioasa manifestare… artistică. Prefectul Protestul celor aproximativ 60 de angajați a venit după ce, în urmă cu doar trei zile, după discuția cu prefectul Dănuț Culețu, aceiași reprezentanți prezenți ieri pe platoul din fața prefecturii, susțineau că așteaptă primul termen în proces. Referitor la forma de protest afișată ieri de protestatarii Teatrului de Stat, Culețu a declarat: „Este o formă de protest, sunt bineveniți să protesteze. Dacă nu au înțeles care este realitatea, atunci foarte bine. Au tot dreptul să facă acest lucru. Important este un lucru și l-am spus: dacă dânșii vor să acopere o ilegalitate, prefectul nu va fi niciodată de acord cu acest lucru”. Imediat după apariția prefectului, protestatarii au făcut reverența de final și au ieșit din scenă, precum… „șatra”. Astăzi, „piesa” se va juca în instanță, fiind pro-gramat primul termen în procesul dintre Prefectura Constanța și Consiliul Județean.