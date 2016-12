Mărul combate infecţiile respiratorii

Pastila de natură

Mărul combate infecțiile respiratorii

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Poate cel mai cunoscut și îndrăgit fruct de către copii este mărul. Ceea ce mulți dintre noi nu știm însă este că banalul măr este dușmanul răcelilor. El are efect revigorant asupra organismului, iar tusea și bronșitele cronice, precum și cele acute pot fi tratate cu fiertura de mere. Se procedează astfel: merele se taie mărunt, apoi se adaugă apă și se lasă să fiarbă la foc încet timp de zece minute. Lichidul se bea cald, câte una-două lingurițe de opt-zece ori pe zi. Dacă bronșita este avansată, atunci este indicat ca în fiertura de mere să se adauge o lingură de ulei de floarea-soarelui și puțină miere de albine. În cazul tusei seci sunt recomandate merele coapte. Se face un amestec în proporție de 1:1:2 de mere date pe răzătoare, o ceapă roșie și o linguriță de miere de albine. Copiilor li se recomandă câte o lingură de șapte-opt ori pe zi. Pentru amigdalită, se ia o lingură de praf de coajă de măr, o lingură de semințe de in și una-două lingurițe de miere, peste care se toarnă 0,3 litri de apă fiartă. Se fierbe totul într-un vas închis timp de 10 minute, apoi se strecoară. Frunzele de mere sunt o sursă inepuizabilă de vitamina C. De aceea este indicat să se bea infuzie din frunze de mere în cazul tuturor afecțiunilor căilor respiratorii.