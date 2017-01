Marty de la No Mercy, supărat pe organizatori

Sâmbătă seară, în culisele festivalului, a apărut Marty de la No Mercy care a revenit să tragă organizatorii de urechi. Motivul, bine întemeiat, de altfel: recitalul său a fost tăiat de publicitate. Și chiar finalul recitalului, cu piesa „Please don't go", nu a fost transmis în direct. S-a dus direct la Cotabiță, cu care, vineri seară, s-a împrietenit rapid, și i-a cerut socoteală. Gabriel Cotabiță i-a explicat că este vorba despre o televiziune particulară, așa că ei fac regulile, nu cei de la Mangalia. În plus, lui Marty i s-a spus că ar trebui să fie fericit deoarece a avut un public numeros, aproape dublu față de serile trecute. Marty a înțeles și nu a mai spus nimic. A mai rămas puțin prin culise și apoi a plecat spre hotel.