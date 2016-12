Maritimo Shopping Center se deschide la Constanţa, în octombrie

Maritimo Shopping Center se deschide la Constanța, în octombrie

Au rămas mai puțin de trei luni până la inaugurarea Maritimo Shopping Center din Constanța, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu. Data des-chiderii oficiale a fost stabilită pentru 28 octombrie, așa că echipele de constructori muncesc de zor la ultimele retușuri. Investiția, ce depășește 100 milioane de euro, urmează să creeze peste 1.200 de noi locuri de muncă în Constanța. „Suntem foarte încântați de inaugurarea Maritimo Shopping Center. Am muncit mult în ultimii ani pentru a putea oferi orașului Constanța ceea ce noi credem ca este cel mai mo-dern mall din țară”, a precizat directorul de retail al IMMOFINANZ Group, Walter Woelfler.Potrivit acestuia, Maritimo Shopping Center este un centru comercial de vârf și va deveni o referință pentru piața de retail din România. Va găzdui peste 130 de magazine, o zonă atractivă de restaurante, facilități pentru petrecerea timpului liber și distracții, un cinematograf multiplex cu opt săli, un centru de fitness, squash și biliard. Maritimo dispune și de o parcare generoasă, cu peste 2.200 de locuri (1.000 în subteran), așadar se va asigura accesul facil. Doamnele și domnișoarele vor fi, poate, cele mai fericite. Pe lângă cel mai mare hipermarket Auchan din oraș (ce are o suprafață de peste 16.000 mp, care însă nu va fi chiriaș, ci va achiziționa acest spațiu), aici vor poposi și toate cele șase mărci ale grupului Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho și Massimo Dutti), dar și primele magazine H&M, C&A și New Yorker din regiune. În plus, centrul a încheiat de curând un acord cu Peek & Cloppen-burg, un retailer cunoscut de modă care va deschide cel de-al doilea său magazin din România în primăvara 2012, oferind o serie de mărci de top.Până în prezent s-au semnat acorduri pentru peste 85% dintr-un total al suprafeței disponibile de închiriere de peste 50.000 de metri pătrați. „Estimăm că în ziua inau-gurării centrului peste 90% din unitățile comerciale vor fi deschise iar celelalte să se deschidă până în perioada Paștelui 2012", a spus Woelfler.