Maraton de teatru în staţiunea Jupiter

Vara aceasta,

Maraton de teatru în stațiunea Jupiter

Jupiter este, vara aceasta, stațiunea în care iubitorii de teatru vor avea parte de cele mai multe surprize. În perioada 10 iulie - 31 august 2011, la Grădina de Vară turiștii aflați în vacanță pe litoral vor beneficia de o stagiune teatrală estivală deosebită, cu participarea câtorva dintre cele mai prestigioase teatre din București, și anume Teatrul Mic, Teatrul Nottara, Teatrul Metropolis, Teatrul Odeon și Teatrul Masca.În cele 40 de spectacole de succes care vor avea loc la Jupiter evoluează actori celebri ai scenei românești, cum ar fi Horațiu Mălăele și George Ivașcu, în comedia „Podu”, Mircea Diaconu, Victoria Cociaș, Cerasela Iosifescu, Ion Haiduc și Crenguța Hariton, în „Scandal la operă“ și „Vacanță în Guadelupa“, Florin Călinescu, Adriana Șchiopu, Sorin Medeleni, Doru Ana, Dan Condurache, Mihai Dinvale, Ruxandra Enescu și Petre Moraru, în piesele „Sex on the bici” și „Băieții de aur”, și Răzvan Mazilu și Monica Petrică, în senzaționalul spectacol „Un tango Mas”.De asemenea, Teatrul Masca al lui Mihai Mălaimare vine la Jupiter cu reprezentația „Gardienii se întorc” și „Slugă la doi stăpâni”. În plus, Tudor Gheorghe și trupa Compact vor susține săptămânal, de luni până joi, concerte extraordinare.Acest maraton artistic va fi întregit de trupe private de teatru, cu spectacolele „Un tango emocion”, „Spitalul amorului” și „Edith Piaf”, ce le au ca protagoniste pe soprana Oana Andra, de la Opera Română și actrița Claudia Negroiu.Spectacolele sunt programate să înceapă la ora 21.00, la Teatrul de Vară din Jupiter.