Manifestări dedicate Zilei Marinei Române

Dacă, până în acest an, manifestările dedicate Zilei Marinei Ro-mâne se concentrau de-a lungul unei zile, iată că asistăm la o pre-mieră în istoria acestui eveniment ce identifică orașul nostru, și anume acțiunile dedicate acestui mega-eveniment se desfășoară pe parcursul unei săptămâni. Astăzi, între orele 9-12, pe lacul Siutghiol are loc Cupa „Ziua Marinei" la yachting, iar pe seară, cu plecare din Parcul Teatrului de Operă și Balet și până în Piața Ovidiu, se va desfășura marșul Fanfarei Militare.