Mangalia, staţiunea căluţilor de mare

Mangalia, stațiunea căluților de mare

Cu toții știm că Mangalia este un oraș / stațiune care are un potențial enorm și care oferă turiștilor confortul de care au nevoie.Trecând pe lângă o tarabă, am observat o multitudine de scoici de mare, căluți de mare și corali. Sunt cadoul perfect pentru cei dragi, pentru că sunt reprezentative, drăgălașe și, în plus, sunt accesibile, având prețuri cuprinse între patru și 20 lei. Din câte spune vânzătorul, toate aceste obiecte sunt naturale și sunt pulverizate doar cu un spray sau un lac de protecție.