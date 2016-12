MANEVRELE INCREDIBILE ale SOCIETĂŢILOR DE ASIGURĂRI făcute pe spinarea şoferilor!

MANEVRELE INCREDIBILE ale SOCIETĂȚILOR DE ASIGURĂRI făcute pe spinarea șoferilor!

Dealerii și reprezentanțele auto din Constanța au reușit, unele mai greu, altele mai ușor, să treacă prin criza economică, consolidându-și locul în piață. Însă, dincolo de austeritate și recesiunea din piață, dealerii reclamă că, mai nou, sunt loviți la picioare de firmele de asigurări auto, care dirijează banii și asigurații după cum le dictează propriile interese.Dealerii locali scot la suprafață lucruri incredibile despre societățile de asigurări auto. Sursele noastre susțin că pe spinarea sutelor de mii de șoferi cu polițe RCA sau CASCO s-au dezvoltat adevărate carteluri de piese auto de calitate îndoielnică, introduse de unele firme de asigurări, cu forța, pe ușa din spate a service-urilor auto.", afirmă administratorul unei reprezentanțe din Constanța. Mai exact, spune interlocutorul, care a dorit să-și păstreze anonimatul, societățile de asigurări impun trei condiții pentru a semna un contract cu un service: 1. să ofere un preț de manoperă cu un discount cât mai mare; 2. poate folosi propriile piese dacă autoturismul face parte din brandurile pe care le re-prezintă; 3. să folosească piese furnizate de firma de asigurare dacă autoturismul nu face parte din brandurile pe care le reprezintă. "Plecând de la această situație, mulți asiguratori trimit, spre exemplu, autoturismele Volkswagen să fie reparate în service la reprezentanța Seat, și mașinile Seat le trimit la Volkswagen. De ce? Fiindcă, potrivit contractului, asiguratorii vor furniza piesele auto deoarece încrucișează brandurile și service-urile", ne-a declarat dealerul auto.Problema este confirmată și de alți dealeri, care susțin că au depus sesizări la Comisia pentru Supravegherea Asigurărilor. "", spune interlocutorul nostru.O altă născocire a societăților de asigurări o reprezintă plata unor sume de bani în mod direct utilizatorului în cazul unor daune, sume de bani care nu au legătură cu valoarea corectă a reparației fiind de multe ori sub 50% din valoarea daunei. În acest fel, asiguratorii încurajează folosirea pieselor contrafăcute și chiar munca la negru întrucât cu acei bani nu ai cum să efectuezi o reparație conformă cu normele producătorului într-un service autorizat.O altă problemă o reprezintă și faptul că unele service-uri au început să folosească piese provenite din dezmembrări sau contrafăcute, nicidecum piese originale. "", ne-a declarat dealerul auto.O altă problemă pe care o ridică service-urile auto este legată de perioadele foarte lungi de timp în care anumite societăți de asigurări întârzie să plătească lucrările. "Sunt câteva societăți de asigurări care ne terori-zează. Aici ne referim la Carpatica, Euroins, Astra, iar mai nou aceleași practici le adoptă și alți asiguratori. Ne țin cu o mașină, care ar putea fi reparată în trei zile, și câte două luni. Asta deoarece de la intrarea în reparație și până în momentul finalizării reparației sunt mulți pași de făcut, ai căror timpi de realizare nu îi cuantifică nimeni. Găsesc tot felul de pretexte sau motive să îți întoarcă devizele, să îți amâne acceptul de intrare în service, de începere a lucrărilor. În acest timp, clientul are mașina blocată în service. Mai mult, avem mari probleme cu încasarea banilor de la firmele de asigurări", susține interlocutorul. Dealerii auto susțin că au sesizat Comisia pentru Supravegherea Asigurărilor (CSA) pe aceste aspecte, însă, până în momentul de față, nu au primit niciun răspuns.Contactați telefonic de Cuget Liber, reprezentanții CSA Constanța au pasat responsabilitatea către București, de unde ni s-a comunicat că "astfel de probleme nu reprezintă o noutate". "Nu e nimic secret, s-a mai scris pe această temă. Însă, noi nu putem interveni deoarece este un contract semnat între firmele de asigurări și service-urile auto. Este practic o înțelegere între părți. Dacă service-urilor respective nu le-au convenit condițiile nu ar fi trebuit să semneze. În ceea ce privește aspectele semnalate despre piesele folosite și încrucișarea service-urilor, nu am auzit de așa ceva. Pentru mai multe informații v-aș ruga să ne trimiteți o solicitare scrisă", ne-a declarat un reprezentant al CSA, din cadrul biroului Mass-media.