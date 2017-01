Manea crede doar în sondajele modificate de el

Creditat cu două procente la capitolul încredere și cu 0,3% în cursa pentru Primăria Constanța, liberalul Victor Manea a refuzat să comenteze sondajul IMAS. „Eu nu cred decât în sondajele modificate de mine" este deviza liberalului Manea, care ne-a declarat că „toate sondajele care ies pe piață nu sunt reale. Sunt reale numai cele care nu ies pe piață", a mai adăugat el. „Un sondaj are multe necunoscute", este de părere liberalul care se menține în continuare, pe poziții, în lupta pentru Primăria Con-stanța. Actualul consilier jude-țean susține că are sondaje lui, de rezultatele cărora este mulțumit. „Eu am sondajele mele și sunt mulțumit. De trei luni, de când m-am hotărât să candidez, am o evoluție foarte bună în aceste sondaje", pe care însă Manea nu le face publice. Pentru moment, consilierul județean își dorește să își facă datoria în actuala calitate și vrea să termine „cu capul sus" actualul mandat în rândul aleșilor județeni „și apoi vom vedea".