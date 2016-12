Mâncăruri care alungă stresul

Ştire online publicată Miercuri, 11 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Muncă în exces, problemele financiare și agitația constantă pot avea de multe ori efecte neplăcute asupra sănătății, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Află ce ar trebui să mănânci ca să poți trece mai ușor peste stresul zilnic.Deși de multe ori visăm la vacanță și ne promitem că vom munci mai puțin și ne vom relaxa mai mult, stresul reușește să ne influențeze din plin viața. Există zile în care problemele curg una după alta, la muncă și acasă, iar oboseala își spune din plin cuvântul. Pentru a te lupta în mod natural cu efectele stresului, nu ai nevoie de pastile sau tratamente scumpe. Tot ce trebuie să faci este să te asiguri că te hrănești corespunzător: ai nevoie de vitamina B, acid folic, omega 3, magneziu și antioxidanți. Iată ce îți recomandăm să introduci în alimentația de zi cu zi:Vitamina B6O poți obține din avocado, cartofi copți, banane, năut, ton și fasole verde fiartă. Cu ajutorul vitaminei B6 organismul tău va produce serotonină, substanță ce te calmează și te bine dispune.Salata de ton cu cartofi și fasole întrunește mai multe ingrediente cu conținut ridicat de vitamina B6, fiind prin urmare, o alegere ideală pentru un prânz rapid.Vitamina B12O găsești în scoici, lapte degresat, iaurt fără grăsimi, somon, sardine și carne de pui. Alături de alte tipuri de vitamina B, B12 ajută la producerea unei substanțe calmante ce îți va relaxa psihicul și te va face să te simți în formă.Acid folicSe află în sparanghel, năut, linte, fulgi de ovăz, suc de portocale și verdețuri. Acidul folic are rol în producerea dopaminei, substanță asociată cu sentimentul de plăcere.MagneziuÎl poți găsi în migdale, semințe de floarea soarelui, spanac, tofu și orez sălbatic. Magneziul are efect calmant și energizant.Vitamina CSe găsește în broccoli, varză de Bruxelles, ardeii roșii și verzi, căpșune și în sucul de portocale. Vitamina C stimulează sistemul imunitar și luptă împotriva distrugerii neuronilor.(sursa:www.culinar.ro)