Mâncărică de spanac cu năut şi smântână

Mâncărică de spanac cu năut și smântână

O mâncărică foarte sănă-toasă, pe lângă faptul că toate ingredientele sunt oricum bune și interesante, unite între ele cu smântână dulce, obținem o mâncărică delicioasă. Puteți s-o combinați cu o gar-nitură de orez, hrișcă sau s-o serviți ca atare, oricum este foarte gustoasă.În plus se prepară repede, cu condiția să aveți năutul deja fiert (congelat sau la conservă), spanacul la fel. Este recomandat să folosiți smântână dulce de gătit.Iată ce ingrediente vă trebuie:• spanac 400 g opărit și bine scurs, sau congelat• năut fiert 300 g• smântână dulce pentru gătit -25-32% grăsime - 500 ml• ceapă albă 1 bucată• unt 10 g• ulei de floarea-soarelui 2 linguri• sare, piper după gust.Într-o tigaie adâncă încălziți bine uleiul și untul. Ceapa se toacă mărunt, se adaugă în tigaie și se călește puțin. Adăugați spanacul tocat puțin, amestecați și căliți împreună 2-3 minute. Apoi adăugați năutul fiert și smântâna dulce, ames-tecând bine.Lăsați să fiarbă toată compoziția la foc mic timp de 15-20 de minute. La final potriviți de sare și piper și închideți focul. Serviți ca atare, cu o felie de pâinică sau pe lângă o garnitură de orez, hrișcă etc.