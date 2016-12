Mamaia, trecutul şi prezentul "reginei" litoralului

Mamaia, trecutul și prezentul "reginei" litoralului

Ştire online publicată Marţi, 19 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pe malul vestic al Mării Negre și în nordul orașului Constanța este situată stațiunea Mamaia. Regina turis-mului nu este o localitate ci un cartier al Constanței cu foarte puțini locuitori permanenți, sub 50, dar este suprapopulată pe par-cursul sezonului estival. Plaja are o lățime de 100-200 metri și lungimea de peste 8 km.Primele construcții din stațiune au apărut în anul 1906 și erau din cabine de lemn reunite sub două pavilioane, terminate cu câte un foișor, dispunând fiecare de 56 de cabine, precum și 80 de gherete mobile ( 45 pentru bărbați și 35 pentru femei); și o punte care înainta în mare. Inaugurarea a avut loc pe 22 august 1906, arhitectul peisagist fiind E. Recont. Pentru a ușura accesul turiștilor către Mamaia, ce acum înseamnă zona Cazinoului din Mamaia, între gara Constanța și stațiune se montează o linie de cale ferată pe traseul pe care astăzi se află Bulevardul Mamaia. În urma unui incendiu în anul 1920 toate construcțiile care reprezentau centrul turistic al Constanței au dispărut. După încheierea Primului Război Mon-dial, stațiunea se dezvoltă și începe amenajarea ei, odată cu construirea rezidenței de vară a familiei regale. În anul 1935 se construiește Cazinoul, iar în anul 1934 apare primul hotel, de fapt o vilă. Prima construcție din Mamaia în stil colonial italian care înde-plinea toate cerințele pentru a fi numită hotel a fost Rex (1936), iar abia în 1957 apare și București, actualul Iaki. În anul 1939, stațiunea a fost frecventată de 110.506 turiști. În perioada comunistă s-a construit foarte mult în Mamaia, dar fără un plan de urbanizare, doar pentru a suporta valul de turiști. Dezvoltarea stațiunii a fost în două etape: între 1959-1965 s-a dezvoltat partea sudică, începând cu hotelul Parc, iar partea nordică a fost ridicată în mare parte în timpul lui Ceaușescu, 1982-1985.Mamaia are cu ce să-și întâm-pine turiștii care aleg să își petreacă vacanțele aici, de la concerte și spectacole până la restaurante și terase tradiționale.Satul de vacanță este un loc mioritic care găzduiește restaurante tradiționale românești, decorate conform regiunii pe care o repre-zintă fiecare. Atracția principală este suvenirul din scoici care sunt lucrate manual după ce sunt adunate iarna de pe malul mării.Stațiunea Mamaia poate caza până la 20.000 de turiști simultan în peste 60 de hoteluri de până la 5 stele. Plaja este ideală începând din luna mai și terminând cu sep-tembrie târziu, când temperaturile medii depășesc 25 de grade Celsius.Georgiana LAZĂR