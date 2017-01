„Mamaia”, tot mai bătrână, săraca!

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ediției 2007 a festivalului îi lipește dinamismul. De la textul prezentatorilor până la melodiile lente ale interpreților, toate au conturat un debut de festival monoton. Prezentatorii ediției, actori constănțeni (este și asta o premieră, ca să nu zică lumea că actorii nu sunt promovați și recompensați, în plin scandal între artiști și autorități) erau mult mai bine potriviți într-un spectacol de divertisment, în genul sketch-urilor pe care le mai vedeam pe la TVR de Revelion. Atât de lăudat de producătorul TVR Liana Săndulescu, textul lui Dan Teodorescu nu ne-a impresionat cu nimic. În plus, alegerea alegorică a unor povești pentru prezentarea concurenților nu a fost foarte inspirată. Anul trecut, Horia Brenciu a umplut scena și la propriu și la figurat și a ținut în priză cap coadă publicul. Că doar acesta este rostul unui festival - să stârnească, să promoveze și să placă. În ceea ce privește secțiunea de interpretare, se potrivește la fix zicala „la pomul lăudat să nu te duci cu sacul”. Mult lăudați de juriu, concurenții primei seri nu au ex-celat. Spre deosebite de concurenții ediției trecute, când vocile s-au distins prin omogenitate și talent. La ediția 2007 lipsește mișcarea scenică, ca să nu mai vorbim de costumele concurenților. Oare nu s-a găsit timp să se ocupe cineva de vreun contract cu o casă de modă??? Iar ceea ce a supărat mai tare a fost repertoriul ales de concurenți. Melodii lente, monotone, un lung șir de note ador-mitoare, deși este vorba despre un festival, nu despre un concurs al romanțelor, baladelor și cântecelor de adormit copii, părinți, bunici. Din prima seară de concurs, am reținut prestația lui Nicolae Stoica. Săracu’ a mai pățit și o belea, microfonul oprindu-i-se exact în momentul în care, cu emoție, încerca primele acorduri. Ar mai fi de notat evoluția tinerilor Adina Dragoescu și Cristian Porumb. În ceea ce privește primii concurenți ai secțiunii creație, am înțeles din start cine este favorit. Și asta pentru că membrii juriului nu s-au sfiit să aplaude mai ceva ca la marile concerte evoluția Proconsul. Dar piesele primei seri s-au încadrat perfect în ritmul dat de soliștii de la secția de interpretare, cu acorduri lente. O singură ex-cepție: piesa interpretată de Bogdan Dima, „Cum te pot iubi“, muzică Mihai Alexandriu, text Cezar Cristea, o melodie dance care sparge, în sfârșit, tiparul romanțelor și baladelor marca „Mamaia”. Surpriza primei seri a secțiunii de creație a fost actrița Anca Sigartău, care a avut curajul să debuteze la „Mamaia”, atât în calitate de interpretă, cât și de compozitor. O notă maximă acordăm profesioniștilor de la Bing Band-ul Radio, care s-au pliat perfect tuturor momentelor, și care au salvat cu succes unele acorduri false care amenințau timpanele publicului.Ediției 2007 a festivalului îi lipește dinamismul. 