Mai bine Moga!

„Mamaia” ne-a spart timpanele!

Cea de-a doua seară de concurs a Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia“ 2007 nu a ieșit din tiparele primelor evoluții: concurenți cam plictisiți, melodii lente și pe alocuri lălăite, un spectacol fără mișcare scenică, fără strălucire și dinamism. Ca să nu mai vorbim, din nou, de lipsa unui designer, fiecare ieșind pe scenă (pe scena unui festival național), cu ce a avut prin dulap. Dintre ultimii concurenți ai secțiunii de interpretare nu prea ai avut de unde alege. Actorul constănțean Cosmin Brehuță a făcut o figură frumoasă, dar se putea și mai bine, la fel și Răzvan Răducă. Basarabenii EDICT au fost mult aplaudați, de altfel, ca la orice festival; cum se anunță o trupă de peste Prut nu știu cum se face că ne apucă așa deodată un patriotism fantastic. Offul cel mare rămâne secțiunea creație, semn că la „Mamaia” s-au înghesuit, mai mult decât în ceilalți ani, compozitori și textieri neinspirați. Mai bine Moga! Deși nu sunt fan al micului Mozzart, recunosc că din toate melodiile lui mi-au rămas multe în minte și le ascult cu plăcere. Nu același lucru pot să spun despre piesele „Mamaiei”, care nu au avut refren, texte și dinamism. Îmi aduc aminte de melodia lui Adrian Romcescu interpretată de Andra la Mamaia cu câțiva ani în urmă și am știu din prima că acea piesă va deveni un șlagăr. A rămas în mintea publicului și am fredonat-o chiar din prima seară de festival. Asta este și rostul secțiunii de creație, rost pe care anul acesta „Mamaia” l-a cam uitat. Jalnic Dan Helciug! Am înțeles că i se rupe (era vorba despre inimă), dar melodia lui nici măcar într-un bar nu ar avea succes. Cabaret a încercat să miște ceva, iar despre Anca Sigartău putem spune că a încercat și doar atât. Mult contes-tată, piesa Luminiței Anghel, „You took my soul”, chiar nu a sunat rău. O prestație adecvată pentru un festival - cu mișcare scenică, costume, dansatori - au avut-o Florin Maris și Paula Cordea (muzica Cristian Faur), cu melodia „Zilele senine”. Pe alocuri trasă de păr cu un „lelele” cam lung, dar piesa chiar a plăcut. O „simplă” constatare: textierul piesei este Dana Dorian, PR-ul festivalului. Dar organizatorii ne-au replicat rapid că la preselecții s-au ascultat piesele fără a se cunoaște autorii. Ulterior, plicurile cu numele textierilor și compozitorilor au fost deschise. Așa că putea fi oricine! Iar din seara de sâmbătă, de recital, am înțeles că „Mamaia” trăiește din amintiri. Un moment foarte lung retro pus la dispoziție din arhiva TVR a salvat cumva spațiul de emisie alocat festivalului. Pentru că vedetele adevărate au fugit cât le-au ținut picioarele de „Mamaia”, s-a apelat la soluția ca membrii juriului să urce pe scenă și să se dea în spectacol! Zis și făcut! Mădălin Voicu a exersat câteva vocalize, la fel și Titus Andrei, soliști peste noapte care pur și simplu nu au nici în clin nici în mâneca cu muzica! Surprinzător, nici Crina Mardare nu a fost în formă, la fel și Paula Mitrache. A plăcut Mirabela Dauer, care a demonstrat că este printre puținii din generația ei care nu a ieșit de tot din lumina reflectoarelor și s-a adaptat și cerințelor actuale. Iar din toată seara de recital am reținut prestația Paulei Seling, și era și normal să fie așa. Trupele Krypton, Mondial și Taxi au închis seara recitalurilor.Cea de-a doua seară de concurs a Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia“ 2007 nu a ieșit din tiparele primelor evoluții: concurenți cam plictisiți, melodii lente și pe alocuri lălăite, un spectacol fără mișcare scenică, fără strălucire și dinamism. Ca să nu mai vorbim, din nou, de lipsa unui designer, fiecare ieșind pe scenă (pe scena unui festival național), cu ce a avut prin dulap. Dintre ultimii concurenți ai secțiunii de interpretare nu prea ai avut de unde alege. Actorul constănțean Cosmin Brehuță a făcut o figură frumoasă, dar se putea și mai bine, la fel și Răzvan Răducă. Basarabenii EDICT au fost mult aplaudați, de altfel, ca la orice festival; cum se anunță o trupă de peste Prut nu știu cum se face că ne apucă așa deodată un patriotism fantastic. Offul cel mare rămâne secțiunea creație, semn că la „Mamaia” s-au înghesuit, mai mult decât în ceilalți ani, compozitori și textieri neinspirați. Mai bine Moga! Deși nu sunt fan al micului Mozzart, recunosc că din toate melodiile lui mi-au rămas multe în minte și le ascult cu plăcere. Nu același lucru pot să spun despre piesele „Mamaiei”, care nu au avut refren, texte și dinamism. Îmi aduc aminte de melodia lui Adrian Romcescu interpretată de Andra la Mamaia cu câțiva ani în urmă și am știu din prima că acea piesă va deveni un șlagăr. A rămas în mintea publicului și am fredonat-o chiar din prima seară de festival. Asta este și rostul secțiunii de creație, rost pe care anul acesta „Mamaia” l-a cam uitat. Jalnic Dan Helciug! Am înțeles că i se rupe (era vorba despre inimă), dar melodia lui nici măcar într-un bar nu ar avea succes. Cabaret a încercat să miște ceva, iar despre Anca Sigartău putem spune că a încercat și doar atât. Mult contes-tată, piesa Luminiței Anghel, „You took my soul”, chiar nu a sunat rău. O prestație adecvată pentru un festival - cu mișcare scenică, costume, dansatori - au avut-o Florin Maris și Paula Cordea (muzica Cristian Faur), cu melodia „Zilele senine”. Pe alocuri trasă de păr cu un „lelele” cam lung, dar piesa chiar a plăcut. O „simplă” constatare: textierul piesei este Dana Dorian, PR-ul festivalului. Dar organizatorii ne-au replicat rapid că la preselecții s-au ascultat piesele fără a se cunoaște autorii. Ulterior, plicurile cu numele textierilor și compozitorilor au fost deschise. Așa că putea fi oricine! Iar din seara de sâmbătă, de recital, am înțeles că „Mamaia” trăiește din amintiri. Un moment foarte lung retro pus la dispoziție din arhiva TVR a salvat cumva spațiul de emisie alocat festivalului. Pentru că vedetele adevărate au fugit cât le-au ținut picioarele de „Mamaia”, s-a apelat la soluția ca membrii juriului să urce pe scenă și să se dea în spectacol! Zis și făcut! Mădălin Voicu a exersat câteva vocalize, la fel și Titus Andrei, soliști peste noapte care pur și simplu nu au nici în clin nici în mâneca cu muzica! Surprinzător, nici Crina Mardare nu a fost în formă, la fel și Paula Mitrache. A plăcut Mirabela Dauer, care a demonstrat că este printre puținii din generația ei care nu a ieșit de tot din lumina reflectoarelor și s-a adaptat și cerințelor actuale. Iar din toată seara de recital am reținut prestația Paulei Seling, și era și normal să fie așa. Trupele Krypton, Mondial și Taxi au închis seara recitalurilor.