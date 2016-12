Mamaia începe să prindă viaţă şi în timpul săptămânii

Mamaia începe să prindă viață și în timpul săptămânii

Ușor, ușor, Mamaia începe să arate a stațiune, chiar dacă de-abia acum, în luna iulie. Vremea ceva mai bună a scos din hoteluri și pensiuni turiștii deja ajunși pe litoral, iar în plus, cum putem vorbi și despre deschiderea oficială a sezonului de concedii și vacanțe (că tot s-a încheiat și examenul de bacalaureat), de la zi la zi rândurile acestora se îngroașă. Să nu-i uităm însă nici pe constănțenii dornici de o plimbare!Marți seară de exemplu, pe faleza din Mamaia era forfotă mare, exact ca în weekend-urile „bune”, în care am scăpat de ploaie.v v vChiar dacă majoritatea erau doar la o simplă plimbare de seară, nu puțini au fost turiștii și constănțenii care au ales, alături de copii, să facă și ceva mișcare, fie la trambulina cu corzi, fie chiar la cea clasică, elastică, spre amuzamentul celor mici.În primul caz, pentru trei minute de zbenguială, doritorii trebuie să scoată din buzunar opt lei, respectiv patru lei, pentru cinci minute, dacă preferă să rămână cât de cât cu picioarele mai aproape de pământ. Oricine are liber la… sărit, dacă are o greutate rezonabilă, de sub 80 de kilograme și dacă nu suferă de anumite boli care ar putea duce la complicații, din cauza efortului fizic depus.v v vDacă însă vreți să plecați de la mare cu o amintire care să rămână peste ani, câțiva pictori vă invită la mini-galeriile amenajate pe faleză. Un tablou în ulei costă între 70 - 150 de lei, sau chiar mai mult, în funcție de complexitate și mărime.În eventualitatea în care vă doriți un… tablou, dar mult mai special, puteți alege varianta unui studio foto retro, care vă transformă, în câteva zeci de minute, în personaje de acum câțiva zeci de ani, cu ținuta și coafura de rigoare. O astfel de amintire, care costă 20 de lei, are destul de mult succes printre turiști.