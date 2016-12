Mamaia, gazda celui mai mare eveniment de frumuseţe şi sănătate din România

Mamaia, gazda celui mai mare eveniment de frumusețe și sănătate din România

În zilele de 30 și 31 iulie, la Mamaia, se desfășoară expoziția „Live Event”, cel mai mare eveniment de frumusețe și sănătate organizat în România. Evenimentul Capra Nera by Deesse of Switzerland beneficiază de prezența Excelenței Sale Prințul Dimitrie Sturdza.Organizatorii se așteaptă la o medie de participare de peste 5.000 de persoane. Capra Nera by Deesse of Switzerland este una dintre cele mai de succes companii de vânzări directe din România. Cu peste 300 de produse premium în portofoliu, o experiență de un deceniu pe piața de profil și un plan de carieră motivant și ingenios, compania are la bază un concept elvețian unic. Turiștii și constănțenii sunt așteptați la acest eveniment sâmbătă, între orele 13.00 - 19.00, și duminică, între orele 10.00 - 17.00, la Sala Expozițională a Hotelului Perla din Mamaia. Sub îndrumarea consilierilor Capra Nera, vizitatorii pot testa produsele preferate prin de-monstrații practice. În plus, organizatorii promit o sume-denie de surprize, așa că nu ratați întâlnirea.