„Mama Milena“ citeşte în numere

„Mama Milena“ citește în numere

Milena Farcaș este o jurnalistă din Constanța. Nu am știut niciodată la ce publicație a lucrat sau lucrează, iar colegii din redacție nu au putut să mă ajute cu această informație (Atac de Constanța, parcă). Pot doar spune că este o prezență agreabilă. De ieri, a făcut un pas înainte, devenind scriitoare de cărți. Volumul său se numește „În nume(re)le Tatălui" și este o analiză numerologică (după data nașterii și nume) a mai multor personaje din orașul nostru. Sinceră să fiu, nu mă pasionează scrierile oculte, îmi mai citesc, din când în când, horoscopul, dar nu cred în el. Așa că nu promit că voi ajunge la finalul textului. Însă, măcar pentru faptul că perso-nalitățile analizate în carte se numesc Traian Băsescu, Mihai Daraban, Nicușor Constantinescu, Dumitru Moinescu, Zanfir Iorguș șamd, constănțenii o vor găsi interesantă. Probabil că și cercetarea a fost pasionantă pentru autoare și ar fi interesant să știm în ce măsură părerile proprii, de jurnalist, despre oamenii în cauză au influențat semnificațiile desprinse din studiul numerelor. De asemenea, fiecare capitol este precedat de fotografii inedite ale celor analizați, așa că cei interesați (și cine nu e interesat de viața personală a oamenilor celebri?) pot admira poze de nuntă, poze din militărie sau fotografii de familie. Deocamdată, citind, cu interes de literat, câteva fragmente, pot conclu-ziona că Milena are un stil interesant. Textul este guvernat de inversiuni stilistice, topica frazelor fiind cel puțin ciudată. Majoritatea propozițiilor se termină cu predicatul, ceea ce sună „altfel" și conferă o amprentă personală. („Aceeași teamă de șefie are, dar este șef neîncetat și-i place parcă și teama ce-n suflet o simte") La un moment dat, devine chiar enervantă cadența aceasta arhaică, dar este în ton cu tema și dă o nuanță profetică. Dacă așa scrie sau vorbește ea de obicei, este îngri-jorător și straniu, dar, dacă și-a adaptat stilul pentru a face față subiectului, a fost foarte inspirată. Cum cercetarea Milenei înain-tează chiar dincolo de anul curent, prevestind întâmplări, simțiri și transformări din viitor, poate că ultimii care ar trebui să citească volumul sunt chiar subiecții săi. Pentru că ar putea să se simtă obligați sau condiționați a duce la îndeplinire prevestirile acestei noi Casandre a Constanței…