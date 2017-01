Mamă, e un calculator în calculatorul meu!!!

N-am apreciat niciodată agățarea de trecut. Am instalat Vista în secunda în care a apărut… ummm, pe piață. Chiar dacă aveam o placă video și un procesor etichetate „Vista Ready” doar din considerente de marketing și eram cu 1 Gb de memorie sub minimul recomandat, am îmbrățișat schimbarea ca un om care se lasă de fumat – e greu, doare, nu te simți în apele tale, dar știi că e spre binele tău. Evident, anumite lucruri au refuzat să meargă pe Vista și, mai apoi, odată cu upgradarea hardware-ului din dotare, pe Vista 64. Soluția – plasturele cu ni-cotină. În termeni tehnici – Virtual PC. Să trecem totuși peste reve-ria mea de om cu prea mult timp liber. Virtual PC 2007 este versiunea de care aveți nevoie și care poate fi descărcată gratuit chiar de pe site-ul Microsoft. Dacă aveți Windows 7, atunci e bine să încercați noul Virtual PC, făcut special pentru acest sistem. Instalarea aplicației se face normal, ca la jocurile de secretare și/sau Messenger. La prima pornire a aplicației, va apărea clasicul „Wizard”, care vă ghidează fără să vă ceară bani. Dați click în liniște pe „Next”, cu câteva mențiuni – 1. pentru PC-ul virtual, alegeți o locație diferită de cea pe care rulează sistemul-gazdă (în limba română, dacă Windowsul e pe C, puneți mașina virtuală pe D… sau E, F, G, H… I, J și tot așa); 2. Nu alocați prea multă memorie PC-ului virtual, cel mult 512 Mb. Dacă aveți de gând să vă jucați Crysis pe Virtual PC, atunci poate e cazul să reinstalați complet sistemul de operare; 3. Pe această versiune, nu există suport pentru USB – stick-uri de memorie, MP3 Playere. Nu merg decât mouseul și tastatura (Fapt divers - noua versiune pentru Windows 7 are suport USB); 4. După ce configurați Virtual PC, e timpul să instalați pe el un sistem de operare, lucru care se face destul de simplu. Introduceți CD-ul/DVD-ul, selectați PC-ul Virtual și dați „Next” cu nădejde. *** În concluzie, invenția este genială, aș zice, și demonstrează cât de subțire este linia dintre realitatea de pe monitor și straturile infinite, matriciale, iluzorii ale software-ului. Un calculator virtual, invizibil, pe care poți să instalezi un Windows 98, un XP, un ceva care parazitează resursele sistemului-mamă și care, fizic, nu există. Imaginați-vă numai ce se întâmplă dacă instalezi un Virtual PC, apoi instalezi pe noul PC alt Virtual PC și tot așa. Sistem în sistem în sistem în sistem… iar încep…