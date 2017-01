Malware în Android Market

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit Kaspersky Lab, utilizatorii de telefoane mobile inteligente cu sistem de operare Android au fost expuși unui risc ridicat de infectare cu malware, din cauza unor aplicații gratuite din Android Market (magazinul online de aplicații pentru smartphone al Google Android) care conțineau troieni, informeaza Agora.ro. Acestea erau copii ale aplicațiilor originale aparținând unor dezvoltatori legitimi. Un exemplu de astfel de aplicație copiată a fost Super Guitar Solo, care conținea un exploit popular („rage against the cage”) – adesea folosit pentru „root-area” telefoanelor cu Android – cu rolul de a obține drepturi de administrator (superuser) pe telefonul mobil infectat. Odată obținute aceste drepturi, aplicația putea lansa comenzi care nu necesitau acordul utilizatorului. „Scopul aplicației pe care am analizat-o era de a fura diferite informații despre modelul telefonului, seria de identificare, limba sistemului de operare, țara în care telefonul era folosit și datele de identificare ale utilizatorului, pentru a le salva apoi pe un server remote”, spune Timothy Armstrong, Junior Malware Analyst la Kaspersky Lab. „Ceea ce am descoperit este foarte important, deoarece malware-ul care ataca platforma Android a fost identificat până acum în afara Android Market și necesita anumiți pași speciali pentru a ajunge să infecteze telefoanele. În acest caz, utilizatorii pot instala cu ușurință aplicația infectată direct din interfața web a Android Market, un risc despre care colegii mei au atras atenția la începutul lunii februarie”, completează Armstrong.