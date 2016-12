Mai mulţi participanţi la Atelierul de Scenaristică

Mai mulți participanți la Atelierul de Scenaristică

Ştire online publicată Joi, 25 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

S-au desemnat finaliștii primei ediții a Atelierului de Scenaristică Secvențe. Pentru că participanții au fost bine pregătiți, au fost selectate nouă proiecte în loc de opt.Atelierul de scenaristică, organizat de Asociația de Secvențe și Saga Film, a invitat toți cinefilii să își înscrie scenariile de lung metraj până la 1 august, împreună cu scenariul, sinopsisul și cv-ul.În urma analizei lucrărilor înscrise, care au fost în număr de 141, organizatorii, împreună cu lectorii Răzvan Rădulescu și Alex Baciu, au decis să mai accepte în finala atelierului un participant în plus.Potrivit comunicatului emis, organizatorii consideră că mulți dintre participanți și-au demonstrat potențialul prin textele trimise: „Nivelul calitativ al scenariilor a fost similar la majoritatea scenariilor, dar lectorii au văzut mai mult potențial de îmbunătățire la proiectele selectate”.Participanții sunt următorii: Lucian Țion - Some other place, Raul Popescu, Daria Hornoiu - Daria, Raluca Enăchescu - Copilul iernii, Mariana Cornelia David - 3+1, Mihnea Alexandru Dinu - Viscolul, Ruxandra Ghițescu - Team building, Aurora Pașcan -Tabla înmulțirii, Alexandru Tudor Jecu - A fost odată în București, Constantin Vlad - Autocarul.Cei nouă participanți vor lucra sub îndrumarea tutorilor Răzvan Rădulescu și Alex Baciu la analizarea, rescriere și finalizarea scenariilor. La finalul atelierului, participanții vor avea ocazia să își prezinte proiectele producătorilor și regizorilor din țară. Scenariul câștigător va fi premiat de Saga Film, care îl va cumpăra cu 10.000 de euro.v v vPe lângă consultările cu tutorii Răzvan Rădulescu și Alex Baciu, vor fi organizate cursuri intensive și studii de caz deschise publicului, susținute de profesioniști consacrați din industria cinematografică românească: Corneliu Porumboiu, Nae Caranfil, Florin Șerban, Marian Crișan și Adrian Sitaru.Atelierul va dura șase luni, din septembrie 2011 până în martie 2012. Programul va cuprinde trei sesiuni de lucru a câte patru zile fiecare și consultări on-line între sesiuni.Alexandra COJOCARU