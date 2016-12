Madonna a renunţat la Kabbalah devenind simpatizantă a organizaţiei Opus Dei

Madonna a renunțat la Kabbalah devenind simpatizantă a organizației Opus Dei

Ştire online publicată Marţi, 12 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Madonna, care în ultimii 15 ani a fost o fidelă practicantă a controversatului cult Kabbalah, a renunțat de curând la acesta, pentru a deveni o simpatizantă a organizației secrete catolice Opus Dei, devenită celebră grație filmului "Codul lui Da Vinci", scrie Realitatea.net. Cântăreața americană este foarte interesată de această organizație catolică și și-a petrecut ziua de vineri, săptămâna trecută, în compania unor preoți catolici, la sediul din Londra al acestei organizații, potrivit mediafax.ro. Decizia artistei americane vine la puțin timp după ce Madonna ar fi avut, potrivit presei internaționale, o serie de conflicte cu câțiva lideri ai cultului Kabbalah , în privința unor sume de bani strânse pentru fundația acesteia din Malawi și care ar fi fost deturnate. "A investit foarte mult în Kabbalah, iar ea a fost devastată de acele acuzații", a declarat o sursă. "A început să exploreze și alte religii. Madonna a fost întotdeauna interesată de Opus Dei. Deocamdată, nu a devenit membru al cultului - a avut doar câteva discuții neoficiale", a adăugat aceeași sursă. Potrivit publicației britanice The Mirror, nu se știe deocamdată cu certitudine dacă artista americană în vârstă de 51 de ani a renunțat în mod oficial la cultul Kabbalah. În urmă cu două săptămâni, presa americană a publicat o serie de articole în care se spunea că fundația de caritate a Madonnei, intitulată Raising Malawi, trebuia să cheltuiască circa 2,4 milioane de lire sterline (3,9 milioane de dolari) pentru a finanța construcția unei școli pentru fete în această țară africană, dar cea mai mare parte din această sumă de bani a fost cheltuită pentru birourile Centrului Kabbalah din Los Angeles. Madonna i-a concediat pe directorii fundației Raising Malawi. Printre directorii concediați se află și Michael Berg, codirector la Kabbalah Centre din Los Angeles. Alți doi dintre directorii concediați, John Larkin și Rachel Almog, au la rândul lor legături cu cultul Kabbalah. Presa nu deține deocamdată dovezi ale faptului că acești directori ar fi comis nereguli în administrarea fundației înființate de artista americană. Revista Newsweek anunța săptămâna trecută că fundația Raising Malawi este cercetată de FBI și de Inland Revenue Service (IRS), însă Madonna a negat această informație. Vineri, Madonna a petrecut 90 de minute la sediul din Orme Court al organizației Opus Dei. După această întâlnire, vedeta americană s-a îndreptat către reședința ei din partea de nord-vest a Londrei. În căutarea propriei spiritualități, Madonna a practicat yoga, a studiat budismul, taoismul și s-a inspirat din "Arta războiului" - un tratat militar din secolul al XVI-lea - și a citit numeroase scrieri despre primii creștini. Într-un interviu publicat în urmă cu câțiva ani, "regina muzicii pop" a declarat că această căutare spirituală a ei a încetat după ce a descoperit Kabbalah. În 1997, Madonna a descoperit un centru în Los Angeles în care cursanții au posibilitatea să practice un fel de amestec între tradițiile evreiești ortodoxe și principiile gândirii pozitive. În 2004, cântăreața americană și-a luat numele evreiesc Esther, însă nu s-a convertit la iudaism. Considerată secretă, manipulatoare și fundamentalistă, Opus Dei este, probabil, cea mai controversată organizație din sânul bisericii catolice, fiind denumită, în mod ironic, de către oponenții ei, "Sfânta Mafie". Această organizație, al cărei nume înseamnă, în limba latină, "Lucrarea lui Dumnezeu", numără aproximativ 87.000 de membri în lumea întreagă, din care 70% sunt "supranumerari" - persoane căsătorite, active în societatea civilă. Descrisă de numeroase ori drept "una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor", numită și "Queen of Pop" (regina muzicii pop), Madonna este și cel mai bine vândută cântăreață a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. În august 2009, Madonna a concertat la București, în cadrul turneului "Sticky & Sweet".