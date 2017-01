„Made in Romania“: să vii la mare şi să faci baie în piscină!

„Made in Romania“: să vii la mare și să faci baie în piscină!

Deși marea este la doi pași, există și o categorie aparte de turiști care se declară înnebuniți să înoate la piscină. „Vin pe litoral de 20 de ani și prefer în general hotelurile din Neptun, care să fie dotate, obligatoriu, cu piscină. Îmi place mai mult să mă relaxez aici decât pe plajă. E mai răcoare, iar apa este garantat foarte curată. În plus, dacă dorești, chelnerii îți aduc imediat o băutură”, ne spune George Baicu, farmacist bucureștean. Turistul și-a făcut planurile ca, drept cadou, să-și cumpere chiar o… piscină. „La unul dintre hypermarketurile din Constanța, am găsit o super-ofertă de piscină aeriană, fabricată dintr-un cauciuc special. Are un preț bun, undeva în jur de 1.000 de lei, și cred că o să o iau. Să văd unde o să montez, curtea casei este destul de mică”, a adăugat interlocutorul nostru.