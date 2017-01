Măceşele conţin mai multă vitamina C decât citricele

Măceșele conțin mai multă vitamina C decât citricele

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Măceșele sunt o sursă importantă de vitamine naturale, mai ales la copii. În denumirea sa științifică Rosa Canina, măceșul este o specie înrudită cu trandafirul și crește în luminișuri, în păduri, pe câmpuri și, în general, în locuri însorite. Măceșele conțin apă, zaharuri, proteine, acizi organici, tanin, flavonoizi, ulei gras, lecitine, celuloză, substanțe minerale, provitamina A, vitami-nele B1, B2, E, P și K. Acizii din măceșe contribuie la stabilizarea vitaminei C. Tot în măceșe se mai găsesc carotenoide care le imprimă culoarea roșie-portocalie. Măceșele și fructele de cătină depășesc de câteva ori în conținutul de vitamina C citricele și sunt plăcute la gust, fiind utile în completarea alimentației în perioade în care conținutul în vitamine al dietei este mai scăzut și ajută la întărirea sistemului imunitar. Măceșele se consumă atât sub formă de infuzie, cât și sub formă de sirop, foarte agreat de copii datorită gustului dulce acrișor, sau capsule cu pulbere, având o valoare energetică ridicată. Ele combat avitaminoza și oboseala fizică și intelectuală, stimulează rezistența organismului la infecții, digestia, diureza, favorizează formarea celulelor sanguine etc.